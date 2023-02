Kinga Zawodnik wygryzie Dodę? Posłuchajcie jej singla z Tomkiem Lubertem! [TELEDYSK]

Kinga Zawodnik udowadnia, że marzenia da się spełnić! Celebrytka od lat śniła o tym, by śpiewać. Pierwszą próbkę swoich możliwości zaprezentowała podczas zeszłorocznej, hucznej imprezy urodzinowej. Wykonała wtedy przebój swojej idolki Dody "Dziękuję". W tym roku poszła o wiele kroków dalej. Podczas urodzinowego przyjęcia zaprezentowała... swój własny, debiutancki singiel. Kinga Zawodnik nagrała piosenkę "Czyste serce" razem z Tomkiem Lubertem, twórcą największych hitów zespołu Virgin śpiewanych przez Dodę.

Singiel "Czyste Serce" opowiada historię samej Kingi, ale każdy może się z nim utożsamić. Gwiazda otwiera przed odbiorcą duszę - wyznaje, że kiedyś była niewidzialna dla świata, żyła poza ogólnie przyjętymi kanonami. Kochana była tylko przez najbliższych, marzyła i walczyła o siebie. Teraz, kiedy jej życie się zmieniło, pozostała sobą, a najważniejsza jest dla niej rodzina i osoby, które przy niej trwają. We wzruszających słowach zwraca się też do swoich rodziców.

- Jestem tak dumna, że nie umiem opisać tego w słowach - pisała w sieci Kinga Zawodnik zanim jeszcze Polska usłyszała jej piosenkę.

Kinga Zawodnik długo przygotowywała się do nagrań.

- Tomek Lubert doradzał i wprowadził mnie w tajniki dźwięków. Wydobył ze mnie to, co najlepsze. A obecnie wspiera mnie na każdym kroku muzycznej kariery.Nie zapominajmy jednak, że "Czyste serce" to również efekt pracy nad moim głosem i dykcją. To niezliczone godziny ćwiczeń u samego mistrza - Tadeusza Konadora, który współpracował i współpracuje z Haliną Frąckowiak, Kayah, Melą Koteluk, Michałem Szpakiem, Roksaną Węgiel czy Sanah - pisze Kinga.

Posłuchajcie piosenki "Czyste serce" i zobaczcie teledysk nagrywany w malowniczych zakątkach świata.