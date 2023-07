Prezenterka TVN po poważnej operacji. Pokazała zdjęcie ze szpitalnego łóżka

Prezenterka TVN Style nie wstydzi się swojej otyłości. Wiadomo, że w listopadzie 2020 roku ważyła blisko 150 kilogramów! W programie udało się jej schudnąć ok. 10 kg. - Moje życiowe MMA zaczyna się już jutro... - napisała na Instagramie w środę, 26 czerwca. Teraz już wiadomo, co to za walka. Kinga Zawodnik przeszła skomplikowaną operację. Na razie nie chce zdradzać, na co jest chora.

- Kochani Fanowcy. Tak, jestem po poważnej operacji … Wszystko się udało… Dziś czuję się tragicznie, ale będzie tylko lepiej … Wracam za jakiś czas i o wszystkim Wam opowiadam... I mam przeogromną prośbę : nie wysyłajcie mi wiadomości prywatnych, jest ich mega dużo… Jeśli chcecie podzielić się swoim wsparciem, to pod tym postem proszę. Dziękuję, że jesteście Wasza Kingusia - napisała Kinga Zawodnik na Instagramie, pokazując zdjęcie ze szpitalnego łózka, gdzie jest podłączona do kroplówki.

i Autor: Instagram/Kinga Zawodnik