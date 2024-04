To naprawdę ona?! Kinga Zawodnik po operacji zmniejszenia żołądka jest nie do poznania. Tak schudła gwiazda TVN

Kinga Zawodnik, w różnych programach telewizyjnych, walczyła z nadwagą. Testowała rozmaite diety i ćwiczenia, prezentowała treningi, w których brała udział, sprawdzała, co może pomóc jej w zgubieniu nadmiernych kilogramów. W końcu zdecydowała się na operację zmniejszenia żołądka. "Kochani, jestem już gotowa, aby opowiedzieć Wam, co ostatnio u mnie się działo... a działo się dużo. Tak, zdecydowałam się na operację bariatryczną. Jestem po rękawowej resekcji żołądka. Zapierałam się, że operacja u mnie to ostateczność" - napisała w mediach społecznościowych. Myśl o zabiegu kiełkowała w niej przez dwa lata. "Towarzyszyły mi łzy, strach, niepewność, lęk, a nawet depresja. Dlaczego? Nie dlatego, że nie akceptowałam swojego wyglądu (takie pojedyncze wiadomości czytałam). Zrobiłam to dla swojego zdrowia. Na ten moment nie odczuwałam większych dolegliwości, ale wiem, że za chwilę na bank by się pojawiły. Czy to droga na skróty dla leniwych? Nie! Nie! Nie! A jeśli ktoś tak uważa, to chętnie siądę przy stole i porozmawiam na ten temat. Jeśli kogoś zawiodłam, to jedyne, co mogę zrobić, to powiedzieć przepraszam" - dodała w innym wpisie.

To naprawdę ona?! Kinga Zawodnik po operacji jest nie do poznania. Tak schudła gwiazda TVN

Swoją przemianą Kinga Zawodnik chwali się na Instagramie. Ostatnio jednak pojawiła się na imprezie "Wielkie show motoryzacyjne - inauguracja sezonu z Karoliną Pilarczyk" i zachwyciła wszystkich. Na zdjęciach trudno bowiem ją rozpoznać!

Jak wam się podoba przemiana celebrytki?

Kinga Zawodnik przejdzie kolejną operację. Celebrytka zmniejszyła niedawno żołądek!