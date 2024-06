Nie żyje Barbara Sienkiewicz. "Makabryczna sytuacja"

Barbara Sienkiewicz nie żyje - "Super Express" jako pierwszy podał tę wstrząsającą informację. Gwiazda serialu "Klan" osierociła dwójkę dziewięcioletnich bliźniaków. Aktorka samotnie wychowywała dzieci i do końca życia nie ujawniła, kim jest ich ojciec. - Moje dzieci wiedzą, że był tata. Był mężczyzną, który chciał mieć dzieci. Był ich tatą, ale z powodów, o których teraz nie powiem, nie ma taty. Mają tę podstawę psychiczną do tego, że są w pewnym sensie dowartościowane. W klasie moich dzieci jest sytuacja taka, że są dzieci, które mają tatę, ale i takie, które go nie mają. Myślę, że to jest dobry kierunek dla nich w tym momencie - zdradziła w programie "Express Wieczorny", podkreślając, że nieujawnienie personaliów ojca bliźniaków to jej "tajemnica" i "decyzja". Przed śmiercią Barbara Sienkiewicz chorowała. - Wieczorem Barbara gorzej się poczuła. Przestraszyła się i zadzwoniła do znajomego, który przyjechał w nocy do jej domu. Tam zastał makabryczną sytuację. Aktorka nie żyła, a w domu obecne były jej dzieci - mówił nasz informator.

Pogrzeb Barbary Sienkiewicz

Jakby mało było problemów, pojawiły się komplikacje związane z pogrzebem Barbary Sienkiewicz. Sytuację stara się ratować Związek Artystów Scen Polskich. - Mamy problem, bo pani Barbara nie wyznaczyła nikogo na spadkobiercę. Nie ma zatem żadnej osoby, która mogłaby pobrać zasiłek pogrzebowy i zorganizować pogrzeb – przekazała w rozmowie z portalem Świat Gwiazd Beata Bauer z sekretariatu Biura ZASP. Konieczna była interwencja sądu. - Bez tego nic nie możemy zrobić - dodała pracownica Związku Artystów Scen Polskich. Dzień później pojawiła się dobra wiadomość. - Dziś na Zarządzie Głównym podjęliśmy decyzję, że oddział warszawski włącza się w sprawy pochówku. Również kasa pogrzebowa wypłaci stosowne fundusze. I jedno, co mogę powiedzieć: na pewno nie pozostawimy naszej koleżanki i jej dzieci, zwłaszcza w tej sytuacji, która spotkała tę dwójkę, bez pomocy. Z moich informacji wynika, że nie będzie im siedziała krzywda, że dobrze trafiły bądź trafią - poinformował w rozmowie z "Faktem" Krzysztof Szuster, prezes ZASP.

Barbara Sienkiewicz na Wikipedii

Co ciekawe, mimo sporej popularności Barbara Sienkiewicz długo nie miała swojej notki w Wikipedii. Ta pojawiła się już po śmierci aktorki. Dla wielu osób nieznane informacje ujrzały światło dzienne. Co możemy przeczytać na Wikipedii o Barbarze Sienkiewicz? - Była aktorką warszawskiego Teatru Lalka (1978), prowadziła również objazdowy teatr lalek "Gong". W latach 2005-2022 występowała w epizodycznych rolach w serialach telewizyjnych. Barbara Sienkiewicz uzyskała medialny rozgłos w 2015 roku, kiedy to w wieku 60 urodziła bliźnięta; okrzyknięto ją wówczas "najstarszą matką w Polsce". Do chwili śmierci nie wyjawiła tożsamości ojca dzieci. Jako ich opiekuna prawnego wskazała w testamencie Wandę Nowicką - polityczkę i działaczkę społeczną - czytamy w serwisie.

