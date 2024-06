Barbara Sienkiewicz nie żyje - smutna wiadomość o śmierci "najstarszej matki w Polsce" dotarła do nas w piątek, 7 czerwca. O aktorce znanej m.in. z serialu "Klan" głośno zrobiło się w 2015 roku, gdy mając 60 lat, urodziła bliźnięta. Wybuchła prawdziwa sensacja. Po jakimś czasie Barbara Sienkiewicz usunęła się w cień i raczej nie pojawiała się w mediach. Wyjątek zrobiła w 2023 roku, gdy wystąpiła w programie "Wieczorny Express". Wypowiedziała się wtedy na temat ojca swoich dzieci. Dla wielu widzów te słowa były wstrząsające. Wcześniej raczej był to temat tabu. Sprawa jest niezwykle tajemnicza. - Moje dzieci wiedzą, że był tata. Był mężczyzną, który chciał mieć dzieci. Był ich tatą, ale z powodów, o których teraz nie powiem, nie ma taty. Mają tę podstawę psychiczną do tego, że są w pewnym sensie dowartościowane. W klasie moich dzieci jest sytuacja taka, że są dzieci, które mają tatę, ale i takie, które go nie mają. Myślę, że to jest dobry kierunek dla nich w tym momencie - wyznała Barbara Sienkiewicz. Aktorka publicznie nigdy nie ujawniła personaliów ojca bliźniaków. - To jest moja tajemnica i moja decyzja - podkreśliła w "Wieczornym Expressie".

Zobacz naszą galerię: Barbara Sienkiewicz nie żyje. Najstarsza matka w Polsce zmarła w wieku 69 lat