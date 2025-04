Tomasz Jakubiak rok temu dowiedział się, że ma raka. "Ryczałem jak dziecko". Diagnoza brzmiała jak wyrok

Tomasz Jakubiak jest dobrze znany widzom TVN-u. W marcu i kwietniu zeszłego roku można było oglądać go w programie "MasterChef Nastolatki". Format nagrywano kilka miesięcy wcześniej, gdy Jakubiak nie wiedział jeszcze, że w jego ciele rozwija się szalenie groźny rak.

Kiedy odcinki zaczęły być emitowane w telewizji, a widzowie coraz lepiej poznawali nie tylko uczestników, ale i sympatycznego, uśmiechniętego jurora, ten walczył już o zdrowie. To właśnie wiosną dowiedział się, jak ciężko choruje. Nie mógł uwierzyć!

Jakubiak od jakiegoś czasu cierpiał z powodu bólu brzucha, doskwierały mu też plecy. W końcu, za namową teściowej, poszedł na rezonans.

Skontaktowałem się w tej sprawie z przyjacielem, który jest lekarzem. Wieczorem, dzień po badaniu, dał mi znać, że musi ze mną zamienić słowo. Kiedy do niego pojechałem, powiedział, że mam guzy na kościach i na jelitach. Słuchając tego, byłem jakby nieobecny. Nie wierzyłem w to... To był bardzo ciężki cios, którego kompletnie się nie spodziewałem. Pojechałem do domu przekazać informację żonie i dopiero tam się rozkleiłem. Ryczałem jak dziecko... - opowiadał Jakubiak w rozmowie z serwisem byczdrowym.info.