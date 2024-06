Pogrzeb Barbary Sienkiewicz. Pojawił się potężny problem! Sąd wkracza do akcji!

Pogrzeb Barbary Sienkiewicz. Gwiazda serialu "Klan" spocznie tam, gdzie jej matka?

Wiadomość o tym, że nie żyje Barbara Sienkiewicz, wstrząsnęła całą Polską. Gwiazda serialu "Klan" bowiem była uznawana za najstarszą matkę w Polsce i samotnie wychowywała dwójkę bliźniaków. Do śmierci nie ujawniła, kto jej ojcem dzieci. - To jest moja tajemnica i moja decyzja - podkreśliła w programie "Wieczorny Express" w 2023 roku. Po śmierci Barbary Sienkiewicz pojawiły się problemy z jej pogrzebem. Przypomnijmy, że w zeszłym roku - dzień przed swoimi 95. urodzinami - zmarła mama aktorki. Została pochowana na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie. Wszystko wskazuje na to, że w tej samej mogile spocznie Barbara Sienkiewicz. Pojawił się jednak potężny problem w sprawie jej pogrzebu.

Problem z pogrzebem Barbary Sienkiewicz. "Musimy czekać na decyzję sądu"

Pomoc w ostatniej drodze artystki deklaruje Związek Artystów Scen Polskich. Sprawa jednak jest bardzo skomplikowana. - Mamy problem, bo pani Barbara nie wyznaczyła nikogo na spadkobiercę. Nie ma zatem żadnej osoby, która mogłaby pobrać zasiłek pogrzebowy i zorganizować pogrzeb – mówi w rozmowie z portalem Świat Gwiazd Beata Bauer z sekretariatu Biura ZASP. Związek często organizuje pogrzeby samotnym artystom, ale w przypadku Barbary Sienkiewicz ma związane ręce. - Tutaj sytuacja jednak jest dużo trudniejsza, ze względu właśnie na brak spadkobiercy. ZASP chętnie zajmie się wszystkim, ale musimy czekać na decyzję sądu. Bez tego nic nie możemy zrobić – tłumaczy pracownica ZASP.

Jako pierwszy o śmierci Barbary Sienkiewicz poinformował "Super Express". Aktorka zmarła w nocy z 6 na 7 czerwca. - Ona chorowała, chyba miała żółtaczkę, coś tam po drodze też wyszło. Niedawno wyszła ze szpitala, niby w stanie dobrym, a tu takie smutne wieści - mówiła nam sąsiadka gwiazdy serialu "Klan".

