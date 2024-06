Tutaj spocznie Barbara Sienkiewicz. Niedawno sama płakała na tym grobie

To, co zrobił ksiądz na pogrzebie Janusza Rewińskiego, odbiera mowę! Żałobnicy stali jak wryci

Barbara Sienkiewicz spocznie razem z matką

Barbara Sienkiewicz odeszłą nagle 7 czerwca 2024 roku. Najstarsza matka w Polsce osierociła dwoje 9-letnich dzieci, Piotrusia i Anię. Sąsiedzi aktorki są w absolutnym szoku i wszyscy martwią się, co teraz będzie z bliźniakami.

- Mama nie chodzi, siedzi na wózku inwalidzkim. Gdy chcę ją z niego zdjąć, biorę ją na siebie i przenoszę - mówiła Monice Tumińskiej Barbara Sienkiewicz 7 lat temu. W naszym specjalnym materiale można było zobaczyć wizytę Barbary Sienkiewicz razem z dziećmi na grobie jej ukochanej mamy i babci. Wzruszenie momentami odbierało nam mowę. Teraz Barbara Nowacka sama spocznie w tym grobie.

Sienkiewicz: "Dlaczego ludzie mnie oceniają?"

Barbara Sienkiewicz źle znosiła krytyczne komentarze pod swoim adresem. Ludziom nie podobało się, że została matką w wieku 60 lat.

- Jestem mamą, wychowuję zdrowe dzieci więc dlaczego ludzie mnie oceniają? Może za 100 albo 200 lat mamy w późniejszym wieku będą rodziły dzieci? Skąd takie prawo? Dlaczego aż do tego stopnia? Dlaczego ludzie nie podziękowali, że ja podjęłam to wyzwanie? Dlaczego padają takie słowa? Przecież to w końcu obywatele, Polacy. Zdrowe dzieci chowające się zdrowo. Skąd tyle nienawiści, sensacji? - mówiła Sienkiewicz "Super Expressowi".

Olgierd Łukaszewicz zasmucony

69-letnia Barbara Sienkiewicz umarła niespodziewanie, nic nie zapowiadało, że aktorka pożegna się z życiem. Jej bliscy są wstrząśnięci tą tragiczną informacją. Olgierd Łukaszewicz, który przez długie lata wspierał najstarszą matkę w Polsce, bardzo się zasmucił, kiedy usłyszał, że Barbara nie żyje.

Według naszych informacji Barbara Sienkiewicz spocznie w gromie matki i babki na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie. Na ten moment nie są znane szczegóły na temat daty pogrzebu najstarszej matki w Polsce.

