To, co zrobił ksiądz na pogrzebie Janusza Rewińskiego, odbiera mowę! Żałobnicy stali jak wryci

Barbara Sienkiewicz zmarła w piątek, 7 czerwca 2024 roku, około godziny 3:00 w nocy. Informację o śmierci aktorki jako pierwszy podał "Super Express". Sienkiewicz miała 69 lat. Jeszcze niedawno opowiadała nam o późnym małżeństwie, na które się zdecydowała. W wieku 60 lat urodziła bowiem bliźniaki, przez co media okrzyknęły ją "najstarszą matką w Polsce". Zgon aktorki nie ma charakteru kryminalnego, prawdopodobnie przyczyniła się do niego choroba, z którą kobieta walczyła od jakiegoś czasu. Sąsiedzi, z którymi rozmawiał reporter "Super Expressu", są zdruzgotani. - Nasze dzieci były ze sobą bardzo zżyte. Bawiły się na pobliskim trzepaku, tam gdzie stoją jeszcze przypięte rowery dzieci pani Basi. To wielka tragedia, jeszcze dwa tygodnie temu wyglądała jak okaz zdrowia - wyznała nam zapłakana sąsiadka z klatki obok. Rowery i trzepak są widoczne na zdjęciach naszego reportera. To faktycznie widok ściskający za serce. Teraz dzieci, po interwencji policjantów, trafiły do placówki interwencyjno-wychowawczej, a o ich dalszym losie zadecyduje sąd rodzinny. Szczegóły poniżej.

Tutaj zmarła 69-letnia Barbara Sienkiewicz. Poruszające słowa sąsiadów. "Co teraz z jej dziećmi?"

Barbara Sienkiewicz mieszkała w bloku przy ulicy Olesińskiej w Warszawie. To na tamtejszym podwórku Ania i Piotruś zdobywali nowych kolegów oraz koleżanki. Inna sąsiadka w rozmowie z "SE" wyznaje, że jest jej niezwykle przykro. - Ona chorowała, chyba miała żółtaczkę, coś tam po drodze też wyszło. Niedawno wyszła ze szpitala, niby w stanie dobrym, a tu takie smutne wieści - powiedziała. - Nasze dzieci razem chodziły do szkoły, lubiły się. Straszna tragedia. Co dalej z jej maluchami? Zawsze im pomagaliśmy, byliśmy bardzo zgrani. Miałam łzy w oczach, gdy wynosili ją na noszach - dodała. Barbara Sienkiewicz urodziła bliźniaki w wieku 60 lat, niedawno Ania i Piotruś mieli pierwszą komunię. - Dzięki Bogu, że mama zdążyła być przy nich. Fajne dzieciaki, nieraz u nas nocowali - mówi sąsiadka w rozmowie z "Super Expressem".

Cała redakcja "Super Expressu" składa rodzinie Barbary Sienkiewicz wyrazy współczucia i kondolencje.

Galeria zdjęć: Tutaj umarła Barbara Sienkiewicz. Sąsiedzi w szoku

Sonda Czy ostatnio straciłeś kogoś bliskiego? Tak Nie

Najstarsza matka w Polsce. Rozmowa z Barbarą Sienkiewicz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.