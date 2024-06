Wszystkie role Barbary Sienkiewicz. Nagła śmierć przekreśliła wszystko

To, co zrobił ksiądz na pogrzebie Janusza Rewińskiego, odbiera mowę! Żałobnicy stali jak wryci

Wszystkie role Barbary Sienkiewicz

Kiedy w piątek, 7 czerwca dowiedzieliśmy się, że Barbara Sienkiewicz nie żyje, natychmiast pomyśleliśmy o dzieciach "najstarszej matki w Polsce". Przydomek Sienkiewicz dostała, kiedy w wieku 60. lat urodziła bliźnięta: chłopca i dziewczynkę. Jeszcze niedawno gwiazda udzieliła wywiadu, w którym zdradziła, ze powoli wraca do zawodu. Sienkiewicz jako aktorka ma na koncie wiele ważnych ról. Przypomnijmy je.

Barbara Sienkiewicz przyszła na świat w 1955 roku, ukończyła studia aktorskie, skąd trafiła do Teatru Lalka w Warszawie. Aktorka założyła także Teatr dla Dzieci "Gong". Ale szerokiej publiczności Sienkiewicz znana jest z ważnych ról w najpopularniejszych serialach i filmach.

27 lat Barbary Sienkiewicz w "Klanie"!

Już w 1997 roku Barbara Sienkiewicz dostała dwie role w najdłuższej polskiej telenoweli "Klan". Na początku zagrała matkę Brygidy Jędrzejczyk vel Jody Kaszmir, aktorki grającej główną rolę w filmie "Dziewczyna z małego miasteczka" oraz Aliny Zatorskiej, matka Niny, dziewczyny zwerbowanej przez Bożenkę Rosiak-Lubicz w dyskotece do szkoły tańca, później. W "Klanie" Sienkiewicz występowała do samego końca, do 2024 roku.

W 2005 roku Sienkiewicz zagrała w serialu "Kryminalni", znów rolę matki, tym razem Natalii. W "M jak miłość" aktorka pojawiła się jako pacjentka w 469 odcinku, a dwa lata później dostała rolę Wiesi w serialu "Pitbul".

W kolejnych latach Barbara Sienkiewicz dostawała niewielkie role w serialach "Daleko od noszy" i "Plebania". W 2011 roku aktorka zagrała - znów matkę - w serii "Ranczo", a następnie wystąpiła jako Irena Duda w "Na Wspólnej". W "Oko za oko" aktorka po raz kolejny była mamą, tym razem Mikołaja Rębisza, kibica drużyny piłkarskiej Szarża Północ. W "Przyjaciółkach" Sienkiewicz pojawiła się jako woźna w szkole, a w "Na dobre i na złe" zagrała pielęgniarkę.

Sienkiewicz chiała wrócić do zawodu

Jak mówiła Barbara Sienkiewicz w jednym z ostatnich wywiadów dla magazynu "Viva!" właśnie po odchowaniu dzieci miała zamiar wrócić do zawodu. I na pewno udałoby się to zdolnej artystce, ale śmierć przekreśliła wszystko.

