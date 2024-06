Marzena Kipiel-Sztuka miała paskudny nałóg. "Chleba mogłoby mi w domu zabraknąć, ale nie papierosów"

Marzena Kipiel-Sztuka przed śmiercią ciężko chorowała. O problemach zdrowotnych przyjaciółki i koleżanki z planu "Kiepskich" mówiła Renata Pałys w rozmowie z "Super Expressem". - To nie była nagła śmierć. Marzena od jakiegoś czasu poważnie chorowała, ale nie chciała, żeby o tym mówić. Po prostu przegrała z bardzo poważną chorobą - zdradziła aktorka. Mało kto wiedział, że Marzena Kipiel-Sztuka ostatnie lata życia spędziła w hospicjum. Niewiele osób zdawało sobie też sprawę z tego, z jakim potwornym nałogiem walczyła aktorka. Chodzi o palenie papierosów. Mimo że dziś nikogo już nie trzeba przekonywać o szkodliwości palenia tytoniu, to niestety nadal sporo osób pali fajki. Słynna Halinka Kiepska nie była "zwykłą" palaczką. Ona paliła jak lokomotywa! Sama przyznała to w rozmowie z Pomponikiem w 2014 roku. - Papierosy palę jeden za drugim - trzy paczki dziennie. I to nie na balkonie, tylko w domu. Popielniczki mam dopasowane do mebli. Tak jak papierosy, są wszędzie - w łazience, kuchni, sypialni i pokoju. Chleba mogłoby mi w domu zabraknąć, ale nie papierosów - mówiła Marzena Kipiel-Sztuka. Paskudny nałóg na pewno nie pomógł jej zdrowiu. Tu uzyskasz pomoc w rzuceniu nałogu palenia papierosów.

Jaka była Marzena Kipiel-Sztuka?

Marzena Kipiel-Sztuka była nie tylko wspaniałą aktorką, lecz także dobrym człowiekiem. Udzielała się charytatywnie, kochała dzieci i zwierzęta. - Można było ją spotkać na imprezach charytatywnych w mieście, spotkaniach autorskich i konkursach. Mimo że sama dzieci nie ma, bo jak mówiła "Bozia nie dała", kochała je i spotykała się z nimi zawsze, kiedy była ku temu okazja. Jej wielką miłością były zwierzęta. Zawsze podkreślała, że kocha Legnicę i to jest jej miejsce na ziemi. Cała Polska znała ją jako Halinkę Kiepską, nam mówiła, że jest zwykłą "babą z sąsiedztwa" i taką ją zapamiętamy, życzliwą, szczerą do bólu, kiedy było trzeba i zawsze uśmiechniętą - pisał lokalny portal Lca.pl w dzień pogrzebu Marzeny Kipiel-Sztuki. Ostatnie pożegnanie serialowej Halinki Kiepskiej odbyło się w czwartek, 13 czerwca.

