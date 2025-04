Hołownia odbija się od dna. Ekspert: Konsekwencja kampanii Trzaskowskiego

Hołownia zyskał dzięki debatom

11 kwietnia Szymon Hołownia niespodziewanie ogłosił, że pojedzie na debatę do Końskich, choć mieli debatować ze sobą tylko Rafał Trzaskowski (53 l.) i Karol Nawrocki (42 l.). Po tej deklaracji do Końskich wybrali się też pozostali kandydaci na prezydenta i większość z nich wzięło udział w dwóch debatach: telewizji Republika oraz trzech innych stacji (TVP, TVN24 i Polska News). - Udało się przełamać duopol PO i PiS – stwierdził zadowolony Hołownia, który dobrze wypadł w obu debatach. Efekt? Zyskał dodatkowe głosy w sondażach. Np. w badaniu United Surveys dla WP z poniedziałku, na Hołownię chce oddać głos 9,4 proc. Polaków. To daje mu tyko tylko czwarte miejsce, ale polityk zdobył dwa punkty procentowe, kiedy np. Trzaskowski i Sławomir Mentzen stracili po ok. 5 punktów proc.

Mentzen prześcignie Nawrockiego? „To byłoby rozczarowujące”

Kandydat TD nabrał wiatru w żagle

- Nie ukrywam zaskoczenia, że Szymon Hołownia nabrał wiatru w żagle – mówi nam politolog, prof. Wawrzyniec Konarski, rektor Akademii Biznesu i Finansów Vistula. - To konsekwencja złej kampanii Rafała Trzaskowskiego, co Hołownia wykorzystuje. On wie, że już pięć lat temu zaszkodził kandydatowi KO – dodaje ekspert. - Działanie Szymona Hołowni jest działaniem lidera ruchu, który może znaleźć się w rozsypce, gdy jego wynik wyborczy okaże się zły, czyli znajdzie się poza poza podium lub otrzyma dużo mniej niż 10 proc. głosów. W związku z tym lider Polski 2050 walcząc w wyborach, walczy o utrzymanie przywództwa w ugrupowaniu. Z jego punktu widzenia należy grać na niekorzyść Rafała Trzaskowskiego, ale to może okazać się błędem, ponieważ osłabia w ten sposób głównego kandydata całej koalicji - komentuje prof. Wawrzyniec Konarski.

Z Sejmu do rządu?

Jeden z dwóch liderów Trzeciej Drogi walczy o swoją pozycję polityczną, gdyż po wyborach straci funkcję marszałka Sejmu. Co go później czeka? - Na pewno nie zadowoli się funkcją zwykłego posła. Być może otrzyma stanowisko szefa klubu parlamentarnego, a może wejdzie do rządu w ramach powyborczych przetasowań – zastanawia się prof. Olgierd Annusewicz, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. - Trudno przewidzieć, jaki będzie ostateczny wynik Szymona Hołowni w wyborach. Na razie obserwujemy jak zdobywa nowe punkty w kampanii, jego pozycja zaczyna się poprawiać. Warto zauważyć, że lider Polski 2050 nie walczy w stylu ofensywnym, nie zabiega o wyborców Rafała Trzaskowskiego, chociaż na pewno celuje też w elektorat centroprawicowy. Jego działania są ukierunkowane teraz na wyborców Sławomira Mentzena - uważa politolog.

