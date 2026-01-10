Polaku, pamiętałeś o tym? Zrób to z oknami, a w domu będzie cieplej nawet o kilka stopni, a okna przestaną parować. Warunek konieczny dla niższych rachunków za ogrzewanie

Przez nieszczelne okna ucieka nawet 40proc. ciepła z domu, co prowadzi do wyższych rachunków i wilgoci.

Większość okien PCV posiada tryb lato/zima, który pozwala regulować docisk uszczelek dla lepszej izolacji.

Zmiana trybu na zimowy to prosta czynność, która chroni przed zimnem i wilgocią.

Sprawdź, jak samodzielnie ustawić okna, by zaoszczędzić na ogrzewaniu i poprawić komfort w domu!

Przez to tracisz ciepło w domu. Zrób to z oknami, a będzie cieplej

Siarczysty mróz na zewnątrz oznacza często większa rachunki za ogrzewanie. Wiele osób rozkręca grzejniki, by w mieszkaniu zrobiło się cieplej. Często jednak zapomina się o oknach, które stanowią bardzo ważny element dogrzewania pomieszczeń. Przede wszystkim zimą należy zadbać o ich szczelność. Według szacunków przez okna może uciekać nawet 40 proc. ciepła. Oznacza to nie tylko niższą temperaturę w domu, ale również ryzyko pojawiania się wilgoci i wyższe rachunki za ogrzewanie.

Okna PCV wyposażone są również w tryb zima/lato. Jest to funkcja pozwalająca na regulację docisku uszczelki pozwalająca na niewielką wentylacje. Latem uszczelka jest mniej dociskania, a w efekcie do pomieszczenia dostaje się więcej powietrza. Zimą powinna ustawiać się tryb większego docisku, by do wewnątrz dostawało się mniej mroźnego powietrze.

Za szczelność okna odpowiada niewielki element w kształcie rolki lub mimośrodu, znajdujący się na bocznej krawędzi skrzydła okiennego, po stronie klamki. Jego pozycja decyduje o sile docisku skrzydła do ramy okna. W trybie zimowym rolka dociskowa powinna być ustawiona tak, aby skrzydło mocno przylegało do uszczelek. Zapewnia to doskonałą izolację termiczną w chłodniejszych miesiącach. Tryb zimowy w oknach pozawala nie tylko dogrzać mieszkanie, ale chroni również przed wilgocią. Do pomieszczenia przedostaje się mniej mokrego powietrza. Mniejsza wilgoć to mniejsze ryzyko pojawienia się pleśni oraz zarodników grzybów.

Jak ustawić okna na zimę?

To nie jest skomplikowana czynność, która nie wymaga pomocy specjalisty. Potrzebny będzie jedynie płaski śrubokręt lub klucz imbusowy, za pomocą którego należy obrócić rolkę zazwyczaj o 90 stopni. W trybie zimowym znacznik powinien być skierowany w stronę uszczelki. Zwiększa to nacisk uszczelki i uszczelnia okno. Niektóre okucia posiadają oznaczenia ułatwiające regulację, takie jak "+" i "-". Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie typy okien mają możliwość zmiany trybu - dotyczy to głównie nowszych modeli z regulowanym okuciem. Mimo że nie jest to absolutnie konieczne dla każdego okna, regularne sprawdzanie i dostosowywanie tych ustawień co kilka miesięcy może przynieść wiele korzyści. Pozwala między innymi na optymalizację wentylacji mieszkania, zapobieganie kondensacji wilgoci oraz przedłużenie żywotności uszczelek okiennych.