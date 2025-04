Brutalny i wstrząsający. Piotr Mróz co roku wraca do filmu, którego wielu wołałoby nigdy nie zobaczyć

Agnieszka Holland to jedna z najbardziej cenionych polskich reżyserek, scenarzystek i intelektualistek. Autorka takich filmów jak "W ciemności", "Obywatel Jones" czy "Zielona Granica". Wielokrotnie nagradzana na międzynarodowych festiwalach, nominowana do Oscara, Złotych Globów i nagrody BAFTA. Znana z bezkompromisowego podejścia do trudnych tematów społecznych i politycznych. Od lat angażuje się w debatę publiczną, często stając po stronie tych, których głos jest niesłyszany.

Agnieszka Holland: "Mam prawie zawsze rację"

Agnieszka Holland była niedawno gościem Doroty Wysockiej-Schnepf w najnowszym odcinku programu "Rozmowy niesymetryczne". Jak można się spodziewać, panie unikały mocnych tematów, choć reżyserka przyznała, że trochę obawia się wypowiadać na głos swoje spostrzeżenia:

Mój problem polega na tym, że mam prawie zawsze rację i jak prorokuję przyszłość, to ona się na ogół spełnia, więc od jakiegoś czasu postanowiłam nie robić tego publicznie

Brzmi jak kokieteria? Wręcz przeciwnie. To raczej akt desperacji kogoś, kto przez lata ostrzegał przed tym, co nadchodzi – i patrzył, jak jego najgorsze prognozy się materializują.

Agnieszka Holland uderza w populistów i Trumpa

Holland nie owija w bawełnę i twierdzi, że świat pogrąża się w kryzysie nadziei. To właśnie w tej pustce – tam, gdzie powinny być odpowiedzialność i wspólne działanie – rozkwita populizm. I to nie byle jaki.

Populiści mają pole do popisu, bo dają na straszliwie złożone pytania bardzo proste odpowiedzi: "zróbmy wielką Amerykę", "wprowadźmy cła" albo "wszystkiemu winni są migranci, geje czy feministki". Jak to zniszczymy czy pozbawimy ich wpływów, będziemy wszyscy zdrowsi, bezpieczni i bogaci – grzmi Holland.

Brzmi znajomo? Nie tylko zza oceanu. To mechanizm, który działa już wszędzie. Na koniec reżyserka sięga po najmocniejsze porównanie: do czasów tuż po II wojnie światowej:

Ludzie muszą sobie uświadomić, do czego prowadzi budowanie na nienawiści i pogardzie

– przypomina. Bo jeśli historia rzeczywiście się powtarza, to jesteśmy dziś bardzo blisko momentu, którego już raz świat obiecał sobie nigdy nie powtarzać.

