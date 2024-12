Agnieszka Holland o budowie własnego Kościoła! Naradzała się z teologami

Tajemnica pieroga Magdy Gessler! Wiadomo, czym naprawdę jest naładowany. Nikt by na to nie wpadł!

Agnieszka Holland nie tylko filmami żyje

Agnieszka Holland to postać, obok której raczej nie da się przejść obojętnie. W ostatnich latach chyba największe emocje wzbudził jej film "Zielona granica" o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Zdaniem wielu obserwatorów, reżyserka zdecydowała się na mocno jednostronną narrację. Zareagował nawet prezydent Andrzej Duda. - Nie dziwię się, że funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy zapoznali się z tym filmem, użyli tego hasła "Tylko świnie siedzą w kinie", znanego nam z czasów okupacji hitlerowskiej, kiedy w naszych kinach pokazywano propagandowe filmy hitlerowskie -stwierdził w rozmowie z TVP. Za "Zieloną granicę" jednak Agnieszka Holland otrzymała liczne nagrody. Reżyserka została także laureatką Polskiej Nagrody Filmowej Orły 2024 za osiągnięcia życia. Artystka żyje jednak nie tylko filmami. W najnowszej rozmowie z TVP Info zdradziła, że myślała o... zbudowaniu własnego Kościoła.

Agnieszka Holland o budowie Kościoła. Zgromadzenia miały odbywać się w planetarium

Dziennikarz zapytał Agnieszkę Holland o to, czy jest wierząca. - I tak, i nie. Nie jestem członkinią żadnego Kościoła. Myślałam, żeby własny zbudować. Jak zaczęłam tę myśl poważnie traktować, to się okazało, że jest mnóstwo ludzi, którzy by się chętnie przyłączyli - odparła reżyserka. Na samym myśleniu się nie skończyło. Agnieszka Holland przeprowadziła rozmowy ze specjalistami w sprawach duchowości.

Nawet się z teologami naradzałam i wymyśliłam, gdzie by się mogły odbywać takie zgromadzenia - w planetariach. W każdym większym mieście jest planetarium. Myślę, że to jest piękne miejsce do transcendentnego kontaktu z nieskończonością, ale to wymaga bardzo dużo czasu, którego nie miałam. Jest wielka potrzeba nowej wiary i nadziei

- dodała reżyserka. Ciekawe, czy Agnieszka Holland byłaby w swoim Kościele kimś w rodzaju papieża...