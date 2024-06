Szok! Ostatnie lata Marzena Kipiel-Sztuka spędziła w hospicjum. Niewielu wiedziało, jak jest źle

Kalska nareszcie go pokazała! Ale przystojniak!

Marzena Kipiel-Sztuka odeszła nagle 9 czerwca 2024 r. Okazuje się jednak, że było małe grono osób, które się tego spodziewało. Wielka gwiazda "Świata według Kiepskich" umierała w hospicjum! Niezapomniana Halinka Kiepska zapadła na wiele poważnych chorób, jedna z nich niestety ją pokonała.

O tym, jak wyglądały ostatnie godziny życia Kipiel-Sztuki opowiedziała "Super Expressowi" Renata Pałys przyjaciółka serialowej Halinki i odtwórczyni roli Heleny Paździoch w "Świecie według Kiepskich".

Kipiel-Sztuka umierała w hospicjum

Teraz Renata Pałys udzieliła także wywiadu na portalu JastrząbPost. Aktorka wyznała, że Kipiel-Sztuka w ostatnich dniach życia przebywała we wrocławskim hospicjum!

Ponieważ 58-latka nie miała bliskich, którzy mogliby zająć się organizacją jej ostatniego pożegnania, podjęła się tego serialowa rodzina. Serialowa Halinka Kiepska zostawiła też przyjaciółce szczegółowe instrukcje, jak ma wyglądać uroczystość.

To nie choroba płuc ją zabiła

- Nie, nie zmarła z powodu choroby płuc. Ona po prostu paliła dużo. Miała inną, przewlekłą chorobę. Chorowała od dawna - ujawniła Super Expressowi serialowa Paździocha. Aktorka zdradziła także niezwykle smutne szczegóły na temat pogrzebu koleżanki z planu.

Kipiel-Sztuka zostawiła swojej przyjaciółce szczegółowe instrukcje, jak ma wyglądać jej pogrzeb. Uwielbiana przez mi;iony Halinka Kiepska nie miała nikogo bliskiego. Dlatego to rodzina z planu zajmie się jej pochówkiem.

Pochowa ją serialowa rodzina

- Byliśmy przygotowani od tygodnia na to. Dziś można było załatwiać te formalności wszystkie. Musimy to wszystkich załatwić my, ponieważ nie miała rodziny jako takiej - ujawniła Pałys w rozmowie z JastrząbPost. - Z Marzeną żeśmy rozmawiały, jak ma wyglądać jej pogrzeb. Wszystko zostanie ujęte w oficjalnym komunikacie

