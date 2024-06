To dlatego Marzena Kipiel-Sztuka nie miała dzieci. Tajemnica wyszła na jaw! Banalna historia

Szokujące, co uszłyszała!

Marzena Kipiel-Sztuka, czyli słynna Halinka Kiepska z serialu "Świat według Kiepskich, zmarła w niedzielę, 9 czerwca. Tragiczną wiadomość przekazała jej przyjaciółka i koleżanka z planu "Kiepskich" Renata Pałys (to ona wcieliła się w postać Paździochowej). - Dzisiaj rano po ciężkiej chorobie odeszła Marzena Sztuka - napisała w mediach społecznościowych aktorka. Legendarna Halinka z "Kiepskich" chorowała m.in. na przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Wiadomo już, że pogrzeb Marzeny Kipiel-Sztuki odbędzie się 13 czerwca w Kaplicy Cmentarnej przy ul. Wrocławskiej w Legnicy. Początek uroczystości zaplanowano na godzinę 13:15.

Marzena Kipiel-Sztuka: partnerzy, siostra, dzieci

Życie prywatne Marzeny Kipiel- Sztuki było bardzo tajemnicze i pełne dramatów. Aktorka pochowała aż czterech swoich mężczyzn. - Tak się ułożyło, że wszyscy moi partnerzy, a było ich czterech, nie dożyli do pięćdziesiątki - mówiła kiedyś w rozmowie z "Faktem". Słynna Halinka Kiepska na dodatek miała napięte relacje z siostrą. Po śmierci Marzeny Kipiel-Sztuki jednak jej siostra napisała wzruszający post. - Moja jedyna siostra i zawsze siostra. Jak byłam mała, zawsze mnie broniła i manto spuszczała każdemu, kto mi krzywdę zrobił. Zawsze mówiła, że mnie nienawidzi, ale kocha i nigdy nie pozwoli, żeby ktoś mnie skrzywdził. Mądra, inteligentna, uparta... Kocham Ciebie Marzis - czytamy we wpisie Doroty Kipiel. Wiele osób zastanawia się, dlaczego Marzena Kipiel-Sztuka nie miała dzieci. Ta tajemnica wyszła na jaw jesczze przed przedwczesną śmiercią aktorki.

Dlaczego Marzena Kipiel-Sztuka nie miała dzieci?

Prawda jest raczej banalna. Gwiazda serialu "Świat według Kiepskich" postanowiła skupić się na karierze aktorskiej. - Byłam zafascynowana pracą. Teatr był dla mnie najważniejszy. Nie umiałam też zdecydować się na dziecko. Jak wielu artystów, za bardzo skupiałam się na sobie - wyznała Marzena Kipiel-Sztuka w rozmowie z "Faktem". Aktorka dzieci nie miała, ale wielką radość w jej życiu nadawał pies o imieniu Gienek. Słynna Halinka Kiepska traktowała go jak członka rodziny. Co się stało z pieskiem po śmierci Marzeny Kipiel-Sztuki? - On ma opiekę. Tu mogę uspokoić. Nie wiem, kto się nim teraz zajmuje, ale Marzena oddała tego psa już na początku roku w zaufane sobie miejsce - zapewniła Renata Pałys w rozmowie z portalem Plotek.pl.

