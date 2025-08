Rafał Mroczek i Magdalena. Kim jest żona gwiazdora "M jak miłość"?

Rafał Mroczek - inaczej niż jego brat bliźniak - obecnie żyje w bardzo udanym małżeństwie. Przypomnijmy, że gwiazdor "M jak miłość" po różnych życiowych zakrętach związał się z Magdaleną Czech, znaną m.in. z pracy w TVP i z udziału w konkursie Miss Polonia. Praca w szeroko pojętym show-biznesie nie była jedynym zajęciem żony Rafała Mroczka. Magdalena ukończyła bowiem farmację na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, a potem pracowała w firmie Pfizer. O tym, że Rafał Mroczek wziął ślub, poinformował sam pan młody dzień po uroczystości. Świadkiem był oczywiście Marcin Mroczek, jego brat bliźniak, który z kolei niedawno rozstał się ze swoją małżonką - Marleną Muranowicz. W ten weekend jednak najważniejsze były urodziny żony Rafała. Dumny gwiazdor "M jak miłość" pokazał w sieci z zdjęcia z imprezy, a sama Magdalena Mroczek zamieściła krótki filmik z wydarzenia.

Urodziny żony Rafała Mroczka. Świętowali z hukiem

Na zdjęciach widać, że było to klasyczne przyjęcie na bogato. To jednak nie powinno dziwić, bowiem okazja była wyjątkowa. W końcu dowiedzieliśmy się, ile lat naprawdę ma żona Rafała Mroczka. To były okrągłe - trzydzieste - urodziny!

Moja żona ma dzisiaj urodziny. Dziękuję, że pojawiłaś się na mojej drodze i każdego dnia mogę poznawać Twoje piękne serce. Świętowaliśmy wczoraj …… z hukiem. Dziękuję wszystkim, którzy byli i tym, którzy nie mogli dotrzeć

- napisał na Instagramie aktor i zamieścił kilka fotek z imprezy. Z kolei Magdalena zdecydowała się na poruszający i refleksyjny wpis.

Kończę dziś 30 lat – z sercem pełnym wdzięczności i radości. Tyle już za mną, jeszcze więcej przede mną. I choć nie zawsze było łatwo, dziś czuję głęboki pokój i wdzięczność za wszystko, co mnie ukształtowało! Mam wokół siebie niesamowitych ludzi – rodzinę, przyjaciół, cudownego męża. To oni są moją codzienną siłą i powodem, dla którego życie smakuje tak wyjątkowo. Cieszę się, że mogłam świętować ten dzień właśnie z nimi

- czytamy na profilu żony Rafała Mroczka i życzymy stu lat!

