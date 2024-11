Takich zdjęć jeszcze nie widzieliście! Mroczek z żoną na salonach u prezydenta!

Rafał Mroczek przyjęty przez prezydenta RP!

Niesamowita historia! Rafał Mroczek jest kochanym przez fanów gwiazdorem "M jak miłość". W lecie 2024 roku aktor znienacka ożenił się z piękną Magdaleną Czech, po czym ruszył z małżonką w obłędną podróż poślubną. Jednak okazuje się, że to wcale nie koniec niespodzianek w wykonaniu serialowego Pawła Zduńskiego. Teraz gwiazdor wkroczył na salony prezydenta RP, Andrzeja Dudy! Co tam robili państwo Mroczek?

Rafał Mroczek wierzy i działa

Rafała Mroczka i finalistkę konkursu Miss Polonia, Magdalenę Czech połączyła m. in. miłość do Boga. Piękni zakochani nie kryją się z wiarą, razem pielgrzymują do Częstochowy. Gwiazdor "M jak miłość" często publikuje na swoim Instastory fragmenty z Pisma Świętego. Teraz okazało się, że wiara państwa Mroczek autentycznie przekłada się na ich działalność dobroczynną. Z tego powodu zostali wyróżnieni zaproszeniem do Pałacu Prezydenckiego. Na zdjęciach, które możesz zobaczyć w naszej galerii, Rafał i Magdalena Mroczek dumnie prężą się w towarzystwie prezydenta Andrzeja Dudy, a także jego małżonki Agaty.

Na zdjęciach w Belwederze Rafał Mroczek i Magdalena ubrani są stosownie do okazji. Gwiazdor "M jak miłość" założył czarny garnitur, białą koszulę i brązowe półbuty. Aktor nie zdecydował się na krawat. Jego piękna żona zachwyciła cała na biało - w tym kolorze miała elegancką spódnicę, koszulę i czółenka. Jak się prezentowali w towarzystwie najważniejszych w Polsce osób - zobacz w naszej galerii zdjęć.

Wyjątkowe wyróżnienie dla Mroczka

Gala finałowa IX edycji nagrody prezydenta RP Andrzeja Dudy „Dla dobra wspólnego” 🇵🇱 . To wyjątkowe wyróżnienie dla osób i organizacji, które swoją działalnością budują wspólnotę i wspierają potrzebujących. Razem celebrujemy zaangażowanie i dobro, które zmienia Polskę na lepsze!

W poście, który zamieściła na swoim profilu na Instagramie Magdalena Czech-Mroczek można znaleźć zaproszenie do udziału w kolejnej edycji akcji charytatywnej @zostan.mikolajem skierowanej do dzieci z rodzin zastępczych. Jak widać, wizyta u głowy państwa zmotywowała państwa Mroczek, aby jeszcze bardziej angażować się w pomoc potrzebującym.

