Co się dzieje?

To trzeba zobaczyć

Marcin i Rafa l Mroczkowie stali się rozpoznawalni jako Piotr i Paweł Zduńscy w "M jak miłość". Gwiazdorzy nie są zawodowymi aktorami, ale dzięki pracy na planie telenoweli stali się nimi. Dziś próbują swoich sił w filmach, a także innych serialach, jak "Gang Zielonej Rękawiczki" Netflixa. Nic dziwnego, że tłumy fanów śledzą także życie prywatne braci Mroczek.

Jeden Mroczek się rozwodzi, a drugi...

Kiedy gruchnęła wieść, że Marcin Mroczek się rozwodzi, on sam nie chciał tego faktu komentować. Dziennikarze ustalili, że pozew naprawdę jest już w sądzie. Wygląda na to, że złożyła go żona gwiazdora, modelka i właścicielka agencji hostess, Marlena Muranowicz. Nic dziwnego, że wszyscy zaczęli się baczniej przyglądać młodemu małżeństwu Rafała. Czy jego związek z piękną Magdaleną Czech nadal kwitnie?

Rafał Mroczek i była Miss Polonia, Magdalena Czech pobrali się w lecie 2024 roku. Informację o tym wielkim wydarzeniu zakochani trzymali w tajemnicy do ostatniej chwili. A potem już zdjęciom i filmom wideo z tego niezwykle pięknego i wydarzenia nie było końca. Zakochani Mroczkowie pokazali też na Instagramie materiały ze swojej bajkowej podróży poślubnej.

Rafał Mroczek buduje ukochanej dom

Teraz, kiedy już jest jasne, że małżeństwo Marcina Mroczka może zakończyć się rozwodem, wszystkie oczy zwróciły się w stronę związku jego brata. Pewne jest, że Rafał Mroczek buduje ukochanej żonie dom i pewnie niebawem się do niego wprowadzą. Para nadal pokazuje się razem i do tego chętnie w okolicznościach związanych ze ślubami!

Ostatnie zdjęcie na oficjalnym profilu Rafała Mroczka na Instagramie pokazuje go z żoną w serduszku z białych kwiatów. I nie jest to jakaś nakładka, tylko małżonkowie pochwalili się udziałem w uroczej uroczystości. Tak opisał zdjęcie gwiazdor "M jak miłość".

"Duma, wzruszenie, radość i wdzięczność"

Świadkowanie u boku przyjaciela to jedno z tych doświadczeń, które zostają z człowiekiem na zawsze. Duma, wzruszenie, radość i wdzięczność. Dziękuję, że mogliśmy być częścią Waszej historii.11 lat temu również miałem zaszczyt być świadkiem u mojego przyjaciela Tymcia. Zawsze były to zarąbiste imprezy. Gratulujemy Młodej Parze i życzymy wszystkiego dobrego na nowej drodze życia.

Mamy nadzieję, że w małżeństwie Marcina Mroczka jednak wszystko się poukłada. Przecież związek był dla niego ważny nie tylko w wymiarze przyziemnym, ale i duchowym. Para wychowuje dwóch synów, niechaj się więc znajdą zgodę! A Rafał Mroczek, mamy nadzieję nadal będzie "rozkwitał" dalej u boku pięknej żony Magdaleny!

Sonda Czy Marcin Mroczek i Marlena Muranowicz do siebie pasowali? Tak Nie Nie obchodzi mnie to