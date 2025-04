Marcin Mroczek i Marlena Muranowicz uchodzili za zgraną parę, która doskonale balansuje życie zawodowe i prywatne, dlatego wieści o rozwodzie to tak ogromne zaskoczenie. Na zdjęciach, które małżonkowie publikowali na swoich kontach na Instagramie, oglądaliśmy radość ze wspólnych chwil, zachwyt synami i wszechobecną miłość. Teraz okazuje się, że w ich związku od dawna nie było tak dobrze, jak mogło się wydawać. Ale już koniec z pozorami.

Zakochani byli parą od 2008 r., a po pięciu latach poznawania się postanowili wziąć ślub. Wyglądali jak z obrazka! Ona - przepiękna panna młoda w bieli, on - przystojniak tak dobrze znany widzom "M jak miłość".

Niedługo później na świecie pojawił się pierwszy syn pary, a w kolejnym roku do starszego brata dołączył młodszy. Teraz chłopcy mają 8 i 9 lat. Małżonkowie spełniali się jako rodzice, ale dbali też o własne kariery. W wywiadach mówili o sobie w superlatywach.

W naszym małżeństwie każdy dzień jest wyjątkowy. Wciąż jesteśmy w sobie zakochani. Do tego mamy wspaniałe dzieci, więc naprawdę niczego więcej nie potrzeba nam do szczęścia. Kluczem do sukcesu w miłości są szczere uczucie i wzajemne zaufanie - opowiadała żona Mroczka w rozmowie z "Twoim Imperium".