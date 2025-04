Zanim podali, że się rozwodzi, Marcin Mroczek był widziany pod kościołem! Ten uśmiech wiele mówi

Marcin Mroczek i Marlena Muranowicz przez lata dla wielu byli wzorem małżeństwa. Gwiazdor "M jak miłość" i modelka zostali parą w 2008 roku. Wcześniej aktor związany był m.in. z Agnieszką Hyży (wcześniej Popielewicz). Relacja ta nie przetrwała próby czasu. Zupełnie inaczej wyglądał związek Marcina Mroczka i Marleny Muranowicz. Po pięciu latach "chodzenia" zakochani zdecydowali się na ślub. Odbył się on w położonym nieopodal Warszawy Tarczynie. Wśród gości znalazło się wiele gwiazd, m.in. Kasia Cichopek i jej ówczesny mąż - Marcin Hakiel. Trzy lata po ślubie Marcin Mroczek po raz pierwszy został ojcem. Na świat wówczas przyszedł chłopiec o imieniu Ignacy. W kolejnym roku urodził się drugi syn gwiazdora "M jak miłość" i Marleny Muranowicz - Kacper. Wydawało się, że w ich domu panuje prawdziwa sielanka. Nikt nie słyszał o żadnych awanturach czy skandalach z udziałem celebryckiej pary. Nagle - w poniedziałek, 28 kwietnia - portal Pudelek podał absolutnie sensacyjną wiadomość.

Dziś udało nam się potwierdzić, że Marcin i Marlena rozwodzą się. Pozew rozwodowy wpłynął już do jednego z warszawskich sądów i według naszych ustaleń został złożony w tym roku

- przekazał serwis.

Wcześniej uważni obserwatorzy życia polskich gwiazd dostrzegli, a właściwie nie dostrzegli, wspólnych zdjęć Marcina Mroczka i Marleny Muranowicz. Pod jedną z fotek modelki, internauta wprost spytał: "gdzie mąż?", ale odpowiedzi się nie doczekał, co tylko podsyciło atmosferę tajemniczości i dało pole do różnych spekulacji. Sam Marcin Mroczek o rozwód wprost został spytany przez "Fakt".

- uciął gwiazdor "M jak miłość", który dziewięć dni przed tym, gdy gruchnęła wiadomość o rozwodzie, widziany był pod kościołem w rodzinnych Siedlcach. Była akurat Wielka Sobota, a Marcin Mroczek z synami poszedł do świątyni poświęcić koszyczek. Na zdjęciu opublikowanym na Instagramie Marleny Muranowicz nie widać... Za to uśmiech aktora wiele mówi.

To już nasza tradycja. Wielką Sobotę zaczynamy od poświęcenia koszyka wielkanocnego

- napisał aktor, dla którego wiara jest bardzo ważna.

Każdego dnia dziękujemy Bogu za to, że możemy razem chodzić do kościoła, cieszyć się naszą wiarą i nie kłócić się o to