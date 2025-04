Nie do wiary, czym naprawdę zajmuje się żona Marcina Mroczka! Marlena Muranowicz ma imponujące CV

Doda ma uraz do Stana Borysa, a jednak to zrobiła! Gdy miała 20 lat, okrutnie z niej zadrwił

Kondrat pokazał się z młodą żoną! Ta dwójka unika wspólnych wyjść i zdjęć jak ognia. Taka fotka to rzadkość

On ma 74 lata, ona 36

Marcin Mroczek i Marlena Muranowicz się rozwodzą? Pozew miał już zostać złożony

Marlena Muranowicz nie jest typem celebrytki, która bryluje na ściankach. Przez wiele lat raczej próżno było szukać o niej sensacyjnych informacji w mediach. W jej małżeństwie to zdecydowanie Marcin Mroczek był osobą bardziej popularną. Od czasu do czasu pewne emocje wzbudzały plażowe zdjęcia Marleny Muranowicz, które wrzucała do mediów społecznościowych. Ogromną sensację wzbudziła dopiero wiadomość o rozwodzie pary, którą podał portal Pudelek.

Dziś udało nam się potwierdzić, że Marcin i Marlena rozwodzą się. Pozew rozwodowy wpłynął już do jednego z warszawskich sądów i według naszych ustaleń został złożony w tym roku

- przeczytaliśmy w poniedziałek, 28 kwietnia, w plotkarskim serwisie. Marcin Mroczek nie chciał komentować tych rewelacji. W rozmowie z "Faktem" podkreślił tylko, że nie mówi o sprawach dotyczących życia prywatnego.

Tak wyglądał skromny ślub Marcina Mroczka i Marleny Muranowicz. W kościele pojawili się Kasia Cichopek i Marcin Hakiel

Kim jest Marlena Muranowicz? Żona Marcina Mroczka ma imponujące CV

Żona Marcina Mroczka - mimo że stroni od blasku fleszy - jest bardzo ciekawą osobą. Większość osób kojarzy ją jako modelkę. Marlena Muranowicz mocną pozycję na wybiegach wyrobiła sobie jeszcze przez ślubem z gwiazdorem "M jak miłość", który odbył się w 2013 roku. Wcześniej - przez pięć lat - zakochani ze sobą "chodzili". Trzy lata po ślubie urodził się pierwszy syn Marleny Muranowicz i Marcina Mroczka, a rok później - drugi. Mało kto wie, że żona aktora jest kobietą świetnie wykształcona i ma imponujące CV. Ukończyła bowiem dziennikarstwo i europeistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Przez lata Marlena Muranowicz pełniła rolę agentki Marcina Mroczka. Modelka prowadzi także agencję hostess "Murano", która ma na swoim koncie współpracę z wieloma poważnymi firmami.

Osiągnięty sukces zawdzięczamy profesjonalnemu podejściu do pracy i zaangażowaniu ze strony całego zespołu. Zawsze jesteśmy do dyspozycji klienta bez względu na zapotrzebowanie - nie znamy słowa "niemożliwe"

- czytamy na stronie agencji Marleny Muranowicz.

Zanim podali, że się rozwodzi, Marcin Mroczek był widziany pod kościołem! Ten uśmiech wiele mówi

W galerii prezentujemy jak przez lata zmieniała się Marlena Muranowicz, czyli Żona Marcina Mroczka

Sonda Czy Marcin Mroczek i Marlena Muranowicz do siebie pasowali? Tak Nie Nie obchodzi mnie to