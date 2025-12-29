Międzynarodowy sukces ZPR Media Film & TV and Veles Productions! "Kura domowa na Antarktydzie" z prestiżową nagrodą!

Wspaniałe wieści spłynęły do nas 29 grudnia 2025 roku! ZPR Media Film & TV and Veles Productions zajął 3. miejsce w prestiżowym, międzynarodowym festiwalu filmowym! I choć konkurencja była zacięta, a znakomici rywale nie odpuszczali, to zwiastun do filmu "Kura domowa na Antarktydzie" trafił na podium! W dodatku to film, który przedstawia prawdziwą, poruszającą historię polskiej taterniczki. Sprawdź szczegóły.

Końcówka 2025 roku przyniosła nam wspaniałą niespodziankę! Dzieło twórców ZPR Media Film & TV and Veles Productions zgarnęło 3. nagrodę na międzynarodowym konkursie filmowym! 

Prestiżowa nagroda w rękach Polaków

ZPR Media Film & TV and Veles Productions otrzymał trzecią nagrodę w kategorii: Filmy i trailery na Chrome Award. To festiwal technologii filmowych opartych o sztuczną inteligencję. I właśnie tu "Kura Domowa na Antarktydzie " zgarnęła 3. nagrodę!

Tytułowa "Kura domowa" to prawdziwa historia Marioli Popińskiej, polskiej taterniczki i pisarki. Polka z Łodzi, jako pierwsza Europejka zdobyła najwyższy szczyt Antarktydy! Ale nie była to łatwa droga. I nie szczyt stanowił największe wyzwanie dla naszej "kuty domowej". Trzy lata temu Popińska przeszła przeszczep nerki, wcześniej wygrała z rakiem i chorobami serca, ma zaawansowaną osteoporozę, problemy z biodrem i kolanami. Wspinała się w trakcie dializ. Już po przeszczepie zdobyła Matterhorn w Alpach. Jej historia to gotowy materiał na film i właśnie on, zdobył uznanie na międzynarodowym festiwalu. 

Prawdziwa historia polskiej taterniczki

Powszechna zawiść, wyścig szczurów, sikanie do butów, bitwy o poręczówki

- mówiła Popińska w jednym z wywiadów, opowiadając o największych wyzwaniach na jej drodze na szczyt.

W nagrodzonym trailerze "Kury domowej na Antarktydzie" widzimy, jak środowisko "kolegów" zaśmiewa się do rozpuku nad pomysłem i ambicjami polskiej marzycielki.  

"Dasz radę!"

Nie przejmuj się nim, dasz radę, leć! A ja z dziećmi sobie poradzę

- tak wspierał Popińską jej mąż. 

