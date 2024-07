Rafał Mroczek wyznał całą prawdę o swoim małżeństwie. Tylko jedna rzecz nie przeszła mu przez gardło

Mroczek po raz pierwszy o swoim ślubie

Rafał Mroczek w czerwcu zaskoczył absolutnie wszystkich. Dopiero w dniu jego bajkowego ślubu z Magdaleną Czech na jaw wyszła prawda, że takie wydarzenia w ogóle było w planach. Trzeba przyznać, że gwiazdor "M jak miłość" potrafi "trzymać język za zębami", bo na temat jego zaręczyn i ślubnych planów w rodzimym show-biznesie nie krążyły nawet plotki. Efekt "wow!" oczywiście został osiągnięty - fani dosłownie oszaleli na widok pierwszego tańca pary młodej, kilku sukni Magdaleny i obłędnej podróżny poślubnej zakochanych państwa Mroczek.

Gdzie Rafał Mroczek poznał żonę?

Do dziś niewiele wiadomo na temat tego, gdzie gwiazdor "M jak miłość" poznał swoją przyszłą żonę. Trochę więcej informacji mamy na temat pani Mroczkowej, ona sama też chętniej wyznawała, jak zaczęła się ich miłość. Wiadomo, że Magdalena Czech była finalistką konkursu Miss Polonia w 2018 roku. Pani Mroczek skończyła farmację w łódzkim Uniwersytecie Medycznym i dziś pracuje w firmie Pfizer. Żona Rafała Mroczka ma na koncie także występy w “Studio Raban” TVP. Magdalena Czech-Mroczek prowadzi też własny kanał na YouTube "Idź za swoją siłą", gdzie prowadzi rozważania na tematy wiary i Boga. Żona Rafała Mroczka nie ukrywa, że właśnie miłość do Boga połączyła ją z aktorem "M jak miłość", para uczestniczyła wspólnie w pielgrzymce do Częstochowy.

Teraz sam Rafał Mroczek zdecydował się uchylić rąbka tajemnicy na temat swojego małżeństwa i organizacji obłędnego ślubu i trwającego dwa dni wesela. W wywiadzie dla "Jastrząb Post" gwiazdor odmówił odpowiedzi tylko na jedno pytanie.

Jak wyglądały przygotowania do ślubu Mroczka?

- Troszeczkę czasu to zajęło, nie będę zdradzał szczegółów. Zaczęliśmy planować z pewnym wyprzedzeniem. Na szczęście udało nam się dopiąć prawie wszystko, no może bez jednego procenta - powiedział Mroczek o przygotowaniach do ślubu. - Najważniejsza w tym wszystkim jest decyzyjność, bo na końcu i tak jest ona na Twoich barkach. My uznaliśmy, że poradzimy sobie i zrobiliśmy to sami - gwiazdor stwierdził, że zakochani nie korzystali z pomocy żadnej agencji, organizującej uroczystości gwiazd.

Jednak na pytanie, w jaki sposób poznał swoją przyszłą żonę, gwiazdor "M jak miłość" odpowiedział w bardzo tajemniczy sposób. - To właśnie jest ta sfera, którą zostawiamy sobie. Niektórymi rzeczami oczywiście chwalę się w social mediach, ale tego czego nie można, to zostawiam dla nas - uciął temat Rafał Mroczek.

Pozostaje baczne śledzenie wypowiedzi i zdjęć Magdaleny Mroczek. Może ona zdradzi do końca, jak zaczęła się jej wielka, życiowa przygoda z gwiazdorem "M jak miłość"?

