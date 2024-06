Nie miały ze sobą dobrych relacji. Tak po śmierci Marzeny Kipiel-Sztuki mówi o niej siostra. "Nie będę tego ukrywać, bo większość to wie"

katk 14:40 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Po tym, jak media obiegła smutna wiadomość o śmierci Marzeny Kipiel-Sztuki, kolejne osoby, będące z aktorką blisko wspominają ją we wzruszających słowach. Jedną z tych osób jest siostra aktorki, Dorota Kipiel. To, co napisała na Facebooku chwyta za serce. W szczerym wpisie wspomniała o ich trudnej relacji, ale jednocześnie o wielkiej siostrzanej miłości.