Stara Cyganka zdradziła, który znak zodiaku zostanie wybrany na Wielkanoc. Niczym Chrystus się nacierpi, aby potem żyć w blasku szczęścia. Horoskop mówi to wyraźnie

Stara Cyganka ma dla jednego z dwunastu znaków zodiaku ma ważne przesłanie. Układ gwiazd sprawi, że życie tego zodiaku wywróci się do góry nogami. Na początku może się wydawać, że skumulowana wokół energia będzie przekazywać negatywne wibracje. Jednak wszystko zmieni się wraz z nadejściem nowego tygodnia. Horoskop wskazuje, że ten znak zodiaku niczym Chrystus, najpierw wycierpi, co musi, a potem czeka go zbawienie i otchłań szczęścia.

Horoskop dla Koziorożca. Tego trzeba się wystrzegać

Według przepowiedni tym znakiem zodiaku okaże się Koziorożec. Nadchodzące tygodnie będą dla niego prawdziwą kolejką górską. Jeszcze przed Wielkanocą Koziorożec będzie odczuwać znużenie oraz przemęczenie. Przesilenie wiosenne dopadnie go ze zdwojoną mocą. Okaże się także, że ważny projekt, nad którym pracował może nie dość do skutku. W efekcie Koziorożec może czuć się wykorzystywany i oszukany. Jego analityczny umysł nie będzie potrafił sobie poradzić z emocjami. Stara Cyganka mówi jednak, że to wszystko to wielki plan wszechświata. Koziorożec musi zapanować na swoimi uczuciami. Gdy to zrobi czeka go wyjątkowy czas. W życiu zodiakalnego Koziorożca pojawi się nowa osoba, która będzie w stanie odkryć wszystkiego jego pozytywne cechy. Spędzanie z nią czasu stanie się dla Koziorożca priorytetem. To będzie jak beztroskie wakacje w dzieciństwie. Przy odpowiednim podejściu sielanka może potrwać bardzo długo. Horoskop podkreśla, że Koziorożec musi nauczyć się czuć sercem, a myśleć rozumem. Próba analitycznego zrozumienia emocji skończyć się możesz źle. Stara Cyganka radzi, aby Koziorożec wypatrywał amuletów szczęścia. Mogą one zapewnić mu wsparcie starych duchów i sprawić, że lepiej zrozumie własne potrzeby.

