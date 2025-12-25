W numerologii na tym piętrze mieszka Bóg. Przynosi pomyślnośc oraz umacnia wiarę. Sprawdź, czy mieszkasz na tym piętrze

Karolina Piątkowska
2025-12-25 5:16

W numerologii to właśnie na tym piętrze mieszka Bóg. Energia oraz wibracje tej jednej liczby sprzyjają umacnianiu wiary oraz kontaktom z Aniołami. Eksperci od numerologii wskazują, że osoby mieszkające na tym piętrze mogą liczyć na dodatkowe wsparcie od Boga. Ich życie jest bardziej harmonijne i przepełnione miłością do bliźniego. To właśnie na tym piętrze może mieszkać sam Bóg.

Autor: Shutterstock
  • W numerologii liczby mają ukryte znaczenie, a ich energia wpływa na nasze życie, w tym na numer mieszkania i piętro, na którym mieszkamy.
  • Miłośnicy numerologii wierzą, że jedno piętro jest szczególnie bliskie Bogu, skupiając boską energię i nadprzyrodzoną moc.
  • Dowiedz się, które piętro jest uważane za "boskie" i dlaczego liczba 5 symbolizuje potęgę Boga i człowieka, a także sprzyja aktywności i odwadze.
  • Sprawdź, czy Twoje mieszkanie znajduje się na tym wyjątkowym piętrze i jak jego energia może wpłynąć na Twoje życie!

Magiczne znaczenie liczb. Na którym piętrze w numerologii mieszka sam Bóg?

Dla wielu osób numerologia to coś więcej niż tylko zabawa. Już w starożytności wierzono, że liczby posiadają swoje ukryte znaczenie. Jego poznanie miało przybliżyć ludzkość do bogów, a także poznać, to co ukryte. Według zasad numerologii każda z cyfr i liczb posiada indywidualną energię. Wpływa ona na świat rzeczywisty i sprawia, że wokół ten cyfry koncentrują się emocje oraz nasze zachowania. Najważniejszym ciągiem liczb w numerologii jest data urodzenia. Stanowi ona niezbywalną i trwałą przepowiednię dla każdego człowieka. Bardzo ważne są również cyfry umieszczone w miejscach, z którymi mamy częstą styczność. To między innymi numer mieszkania i piętro. Dom jest naszym azylem. To właśnie tam spędzamy najwięcej czasu, relaksujemy się i tworzymy własne życie. Energia cyfr z numeru mieszkania oraz piętra oddziałuje na nas codziennie i wpływa na nasze życiowe decyzje. 

Miłośnicy numerologi wierzą, że Bóg upodobał sobie jedno piętro. Mieszkania znajdujące się właśnie na tym piętrze posiadają boską energię i skupiają w sobie nadprzyrodzoną moc. W numerologii za „najbliższe Bogu” uznaje się piąte piętro. To właśnie liczba 5 symbolizuje potęgę zarówno Boga, jak i człowieka. Odnosi się do sylwetki ludzkiej, dwóch rąk, rozstawionych nóg oraz głowy. Piątka jest także liczbą pięciu zmysłów: wzroku, słuchu, węchu, dotyku i smaku. Osoby mieszkające na piątym piętrze mogą odczuwać sprzyjające wibracje, które pobudzają do aktywności i działania. Liczba 5 kojarzona jest z odwagą, ekspresją oraz silnymi emocjami, nierozerwalnie związanymi z czystą energią. Dlatego mieszkanie na tym poziomie szczególnie polecane jest młodym ludziom, którzy potrzebują impulsu, motywacji i dodatkowej energii do realizacji swoich planów.

Na tym piętrze mieszka pech i piętrzące się nieszczęścia

W numerologii za najbardziej pechową uchodzi przede wszystkim liczba 4, a co za tym idzie – czwarte piętro. Symbolizuje ona ograniczenia, stagnację i ciężką, często niewdzięczną pracę, która nie zawsze przynosi oczekiwane efekty. To liczba materii, obowiązków i rutyny, przez co osoby mieszkające na tym poziomie mogą odczuwać zmęczenie, brak energii oraz trudności w realizacji planów. W wielu kulturach pechowo postrzegane jest także 13. piętro, kojarzone z niepowodzeniami, chaosem i nagłymi zwrotami losu. Numerologia wskazuje, że takie miejsca nie sprzyjają harmonii ani poczuciu lekkości, dlatego osoby wrażliwe na energię otoczenia mogą czuć tam większy niepokój lub częściej doświadczać życiowych przeszkód

