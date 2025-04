Maciej Pela od kilku lat żyje w świetle reflektorów, głównie za sprawą swojego związku i małżeństwa z Agnieszką Kaczorowską. Para nie tylko prowadziła razem wspólny biznes, ale i chętnie dzieliła się swoim życiem prywatnym w mediach społecznościowych. Ich bajkowy wizerunek często trafiał na nagłówki portali plotkarskich. Niestety bajka się skończyła i każde poszło w swoją stronę.

Nie ukrywam, że to całe życie było otoczką. To było bardzo przyjemne, miłe, pięknie się przez pewien czas żyło, w cudnej, kolorowej bańce. Ale powiem tak: żyło się, bańka pękła, żyje się dalej i to życie, które teraz prowadzę, jest mega smaczne. Oczywiście jest trudniejsze, ale może potrzebowałem zasmakować łatwego życia po trudnościach, jakie miałem wcześniej i docenić teraz pewne aspekty - mówił w rozmowie z portalem pudelek.pl

Zobacz też: Gorąca noc męża Kaczorowskiej. Namiętny Maciej Pela szalał z uczestniczką znanego programu! Co on robił z tym językiem?! Zdjęcia

W rozmowie z portalem pudelek.pl Maciej Pela zdobył się na niezwykle osobiste wyznanie. Wrócił pamięcią do momentu, w którym jego życie uczuciowe wywróciło się do góry nogami. Przyznał, że decyzja o odejściu od poprzedniej partnerki - kobiety, z którą planował ślub - była prawdziwym fikołkiem w jego życiu.

Ten kontakt się urwał, absolutnie. Miała prawo do tego, żeby ten kontakt urwać i tak jak wielokrotnie mówiłem - odwaliłem obrzydliwego fikołka, ale mówię o sobie. Nie chcę mówić: "bo druga strona", no bo już... Ja odwaliłem fikołka (...) Zbieram się do tego, natomiast boję się... Bo nawet myślałem o w tym takim najbardziej kryzysowym momencie we wrześniu. Później nie było... I widzisz, wymówka goni wymówkę... Później nie było okazji, ale przyznam się szczerze, że nie padło słowo przepraszam. (...) Głos z tyłu głowy mówi mi: "Komu to potrzebne, bo na pewno nie jej", ale zbieram się w sobie, żeby pewne kroki poczynić, bo po prostu wypada. Miałem takie sytuacje, że pisałem do ludzi, których nie potraktowałem w porządku i ich przepraszałem - powiedział w rozmowie z dziennikarzem portalu pudelek.pl.