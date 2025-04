Jadwiga Jankowska-Cieślak grała do samego końca. Ostatnie spektakle odwołano przez tajemniczą chorobę aktorki

Nagroda główna dla aktorki na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes to jedno z najbardziej pożądanych wyróżnień w świecie kina. Gdy w 1982 roku jury przyznało Złotą Palmę Jadwidze Jankowskiej-Cieślak za główną rolę w filmie "Inne Spojrzenie" w reżyserii węgierskiego twórcy Károly’ego Makka, Polska po raz pierwszy znalazła się w centrum uwagi światowego kina. To był prawdziwy przełom!

Jadwiga Jankowska-Cieślak otrzymała Złotą Palmę

Jadwiga Jankowska-Cieślak wcieliła się w postać młodej kobiety zamieszanej w trudny, emocjonalny związek w realiach reżimu i społecznych konwenansów. Jej występ był pełen emocji, surowy, prawdziwy. To właśnie ta autentyczność poruszyła międzynarodowe jury. Aktorka miała wtedy 32 lata i już znaczący dorobek artystyczny, ale to właśnie "Inne Spojrzenie" otworzyło jej drzwi do światowej kariery.

Film sam w sobie był bardzo odważny - poruszał temat tabu, jakim w tamtych czasach była relacja dwóch kobiet. Węgierski reżyser Károly Makk stworzył obraz subtelny, ale pełen dramatyzmu, w którym emocje ukryte za spojrzeniami i gestami mówiły więcej niż słowa. Jankowska-Cieślak zagrała z ogromną wrażliwością i odwagą - i to właśnie za to została nagrodzona w Cannes.

Sukces ten miał ogromne znaczenie dla polskiej kinematografii. Pokazał, że mimo trudnej sytuacji politycznej w kraju, rodzime kino potrafi być uniwersalne, odważne i głęboko poruszające. Dla samej aktorki była to chwila, która jednak nie zmieniła na zawsze jej życia. Chociaż otrzymała nagrodę, to telefon milczał. Polska władza nie chciała, aby aktorka wyjechała i grała poza granicami kraju.

Na Zachodzie gaża zdobywcy Złotej Palmy rośnie. U nas takiego aktora się kasuje. Bo to jest polskie piekło. Jeśli mi czegoś żal, to energii aktorskiej, którą wówczas w sobie miałam, a która poszła z dymem. Ale widocznie tak miało być - powiedziała po latach aktorka.

