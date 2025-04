Głosowanie przez pełnomocnika w wyborach prezydenckich. Wyjaśniamy zasady

Co wiemy o Rafale Trzaskowskim? Wiek, wzrost, pochodzenie

Kto może głosować przez pełnomocnika?

Do głosowania w ten sposób uprawnione są osoby głosujące na terenie Polski, które posiadają czynne prawo wyborcze oraz ukończyły 60-ty rok życia. Z takiej formy głosownia skorzystać mogą również obywatele od 18-stego roku życia z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Nie będzie to jednak możliwe, jeśli osoba chciałaby zagłosować poza granicami kraju, na statkach morskich lub w odrębnie utworzonych obwodach głosowania, takich jak domy lub zespoły domów studenckich, zakłady lecznicze i domy pomocy społecznej.

Pełnomocnictwo do głosowania. Kogo można zgłosić?

Zgłoszona osoba musi posiadać prawo wybierania. Jako upoważniona, może przyjąć pełnomocnictwo do głosowania tylko od jednej osoby lub dwóch, w wypadku gdy co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnikiem nie może zostać kandydat w wyborach prezydenckich ani osoba która wchodzi w skład obwodowej komisji wyborczej, właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także osoba, pełniąca w tym miejscu rolę męża zaufania.

Jak załatwić pełnomocnictwo do głosowania? Wymagane dokumenty

Jeśli zamierzasz przekazać swoje pełnomocnictwo do głosowania za pomocą internetu, potrzebne do tego będą jedynie dane logowania do profilu zaufanego oraz skan lub zdjęcie zgody wyrażonej przez osobę, która będzie twoim pełnomocnikiem. W razie niepełnosprawności – skan lub zdjęcie aktualnego orzeczenia.

W przypadku złożenia upoważnienia w urzędzie, należy wziąć ze sobą dowód osobisty lub paszport, oraz potrzebne dane do wypełnienia wniosku na miejscu, również te, dotyczące pełnomocnika, jak imię, nazwisko, adres oraz PESEL. Dodatkowo należy okazać na miejscu pisemną zgodę z danymi osoby, która ma być twoim pełnomocnikiem. Osoby z niepełnosprawnościami muszą mieć ze sobą także kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

Pełnomocnictwo w wyborach – co należy zrobić.

Żeby wyznaczyć swojego pełnomocnika w wyborach prezydenckich on-line, wystarczy zalogować się profilem zaufanym, podać adres pobytu w dniu wyborów i dołączyć odpowiednie skany dokumentów. Do złożenia wniosku potrzebny podpis elektroniczny, a jego potwierdzenie będzie można zobaczyć na skrzynce ePUAP. Istnieje jednak możliwość osobistego wnioskowania o pełnomocnika. Wtedy taki wniosek o sporządzenie pełnomocnictwa do głosowania ze zgodą kandydata na pełnomocnika, należy złożyć w urzędzie miasta lub gminy. Wnioski w urzędzie, jak i przez internet przyjmowane są najpóźniej na 9 dni przed dniem wyborów.

KTO CHCE ODWOŁAĆ WYBORY PREZYDENCKIE? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.