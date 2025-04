Do kiedy trwa kadencja prezydenta Dudy? Odpowiedź nie jest oczywista

Wybory prezydenckie 2025 zbliżają się wielkimi krokami. Pierwsza tura odbędzie się już w niedzielę 18 maja, a udział mogą w nich wziąć uprawnione osoby przebywające nie tylko na terenie Polski. Ważny głos można oddać także za granicą. Trzeba jednak pamiętać o kilku ważnych kwestiach.

Jak głosować w wyborach prezydenckich za granicą?

Dla Polaków przebywających poza granicami kraju, zgodnie z Kodeksem Wyborczym, Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski utworzy specjalne obwody głosowania. Informacje o lokalizacji tych obwodów zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej do 28 kwietnia 2025 roku. Utworzenie tych obwodów umożliwi składanie wniosków o wpisanie do spisu wyborców prowadzonego przez konsula.

Po utworzeniu obwodów głosowania za granicą, zostanie uruchomiona usługa eWybory. To elektroniczna platforma, która umożliwia wyborcom zgłaszanie się do spisów wyborców prowadzonych przez konsulów. Zgłoszenie przez eWybory jest najwygodniejszym i rekomendowanym sposobem. Na zgłoszenie jest czas do 13 maja 2025 roku.

Alternatywne metody zgłoszenia:

Złożenie wniosku w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem (także korespondencyjnie);

Złożenie wniosku na adres poczty elektronicznej konsula z załączonym skanem/fotografią podpisanego własnoręcznie wniosku (formularz wniosku będzie dostępny na stronach internetowych placówek zagranicznych);

Zaświadczenie o Prawie do Głosowania: Głosuj Gdziekolwiek Jesteś.

Podobnie jest w przypadku, gdy planuje się podróż zagraniczną w okresie wyborów. Wówczas również można ubiegać się o zaświadczenie o prawie do głosowania, które umożliwia oddanie głosu w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć w dowolnym urzędzie gminy w Polsce lub u konsula do 15 maja 2025 roku.

Głosowanie za granicą. Jak złożyć wniosek o zaświadczenie?

Wniosek składa się na piśmie w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem. Można je odebrać osobiście w urzędzie konsularnym, w którym został złożony wniosek, lub osoba pisemnie upoważniona przez wyborcę.

W szczególnie uzasadnionych okolicznościach, na wniosek wyborcy, konsul przesyła je na wskazany adres w okręgu konsularnym konsula, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Istnieje możliwość wnioskowania o doręczenie dokumentu kurierem na koszt wyborcy.

Co zabrać ze sobą na głosowanie za granicą?

W dniu wyborów należy zabrać ze sobą ważny polski dokument paszportowy. Na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw, na terytorium których można wjechać na podstawie dowodu osobistego, może to być także ważny polski dowód osobisty.

Ważne terminy dla głosujących za granicą

Kwiecień 2025: Ogłoszenie informacji o numerach i siedzibach obwodowych komisji wyborczych. Uruchomienie usługi eWybory.

Ogłoszenie informacji o numerach i siedzibach obwodowych komisji wyborczych. Uruchomienie usługi eWybory. 4 kwietnia - 15 maja 2025: Składanie wniosków o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Składanie wniosków o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. 13 maja 2025: Ostateczny termin zgłaszania się do spisów wyborców za granicą.

Ostateczny termin zgłaszania się do spisów wyborców za granicą. 18 maja 2025: Dzień głosowania (w godzinach od 7.00 do 21.00 czasu lokalnego).

Warto pamiętać, że głosowanie w obwodach utworzonych w państwach położonych na terytorium Ameryki Północnej i Ameryki Południowej odbędzie się w dniu 17 maja 2025 r.

