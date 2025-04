i Autor: pixabay, Pixabay.com zdjęcie ilustracyjne

QUIZ. Sprawdź, jak dobrze znasz tradycje wielkanocne. Mniej niż 5/8 to wstyd!

Wielkanoc tuż za rogiem! Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was świąteczny quiz. Każdy powinien znać nasze rodzime tradycyjne potrawy wielkanocne oraz wiedzieć, co symbolizuje pęknięcie jajka. Możesz jednak napotkać trudność przy pytaniach o tradycje naszych sąsiadów. Sprawdź, czy zdobędziesz komplet punktów. Mniej niż 5/8 to niezły wstyd!