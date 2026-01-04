Abigail przyszła na świat minutę po północy. To pierwsza Warszawianka urodzona w 2026 roku.

Szpital św. Zofii w Warszawie liderem porodów w Polsce w 2025 roku.

Abigail, pierwsza Warszawianka urodzona w 2026 roku, przyszła na świat minutę po północy w Centrum Medycznym "Żelazna".

W miejskich szpitalach w Warszawie urodziło się łącznie 64 dzieci na przełomie roku.

Stolica powitała pierwszą Warszawiankę urodzoną w 2026 roku

Zaledwie minutę po północy, w renomowanym Centrum Medycznym „Żelazna” Sp. z o.o., szerzej znanym jako Szpital św. Zofii przy ulicy Żelaznej, na świat przyszła mała Abigail. To właśnie ona, jako pierwsza mieszkanka Warszawy, otwiera statystyki urodzeń w 2026 roku

Imię Abigail ma hebrajskie pochodzenie i oznacza „radość ojca” lub „źródło radości ojca”. Składa się z dwóch elementów: abi - ojciec” oraz gail - „radość, wesele”. W Biblii Abigail była żoną Dawida, znaną ze swojej mądrości i dobrego charakteru.

Szpital św. Zofii liderem porodów w Polsce

Centrum Medyczne „Żelazna” cieszy się ogromnym zaufaniem wśród przyszłych rodziców, oferując im profesjonalną opiekę i komfortowe warunki. W 2025 roku w placówce prowadzonej przez m.st. Warszawa przyszło na świat blisko 5,5 tysiąca dzieci, co czyni ją najchętniej wybieranym oddziałem położniczym w Polsce.

Narodziny na przełomie roku w warszawskich szpitalach

W miejskich podmiotach leczniczych w ostatnim dniu 2025 roku urodziło się 36 dzieci, a dzień później, 1 stycznia 2026 roku - 28. Najwięcej noworodków powitano w Centrum Medycznym „Żelazna”, gdzie na świat przyszły aż 24 maluchy.

Szczegółowe dane dotyczące porodów w Szpitalu św. Zofii w 2025 roku:

3 647 porodów drogami natury

1 852 cięcia cesarskie

71 porodów bliźniaczych

1 poród trojaczy

Urodzenia w miejskich porodówkach na przełomie roku – statystyki:

Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki: 2 dzieci (31.12.2025) i 2 dzieci (01.01.2026)

Warszawski Instytut Zdrowia Kobiet: 5 dzieci (31.12.2025) i 1 dziecko (01.01.2026)

Warszawski Szpital Południowy: 3 dzieci (31.12.2025) i 4 dzieci (01.01.2026)

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny: 13 dzieci (31.12.2025) i 10 dzieci (01.01.2026)

Centrum Medyczne "Żelazna": 13 dzieci (31.12.2025) i 11 dzieci (01.01.2026)

Wyprawka Warszawskiego Malucha - wsparcie dla rodziców

Rodzice mieszkający w Warszawie i rozliczający tu podatki mogą w ciągu 45 dni od narodzin dziecka ubiegać się o wyprawkę Warszskiego Malucha. Zestaw obejmuje ubranka dla niemowlaka, dwustronny kocyk, kolorowe pieluszki tetrowe, ręcznik kąpielowy z kapturem oraz chusteczki. Wszystko jest elegancko zapakowane w kosz Mojżesza wyłożony piankowym materacykiem. Szczegółowe informacje o wyprawce dostępne są na stronie Warszawa19115.pl.

