Gorąca chmura spowiła centrum Warszawy. Wielka dziura na środku ulicy. Co się stało?!

Groźna awaria rury z gorącą wodą w Śródmieściu

Jak poinformował Miejski Reporter, do groźnej awarii doszło we wtorek, około godziny 22:30 na ul. Grzybowskiej, w rejonie al. Jana Pawła II w Śródmieściu. Pękła rura z gorącą wodą, a wyciek w bardzo krótkim czasie rozlał się na jezdnię i chodnik. Nad ulicą zaczęły unosić się kłęby gęstej pary, które znacząco ograniczały widoczność zarówno pieszym, jak i kierowcom.

Sytuacja była niezwykle niebezpieczna. W rejonie awarii powstała potężna wyrwa w nawierzchni. Według relacji z miejsca zdarzenia mogła ona kilka metrów średnicy i głębokości. To właśnie zapadnięty asfalt i rozlewająca się gorąca woda stanowiły największe zagrożenie dla osób znajdujących się w pobliżu.

Służby na miejscu awarii

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Pojawiło się kilka załóg policji, nadzór ruchu ZTM, zespół ratownictwa medycznego oraz pogotowie Veolii, które rozpoczęło działania związane z usuwaniem awarii.

Ruch w kierunku ul. Marszałkowskiej został całkowicie zablokowany. Utrudnienia objęły zarówno przejazd przez skrzyżowanie, jak i poruszanie się pieszych w bezpośrednim sąsiedztwie awarii. Na ten moment nie ma oficjalnych informacji, czy doszło do przerw w dostawach ciepłej wody do okolicznych budynków. Wiadomo jednak, że działania służb mogą potrwać nawet kilkanaście godzin.

To nie pierwszy taki incydent

To nie pierwszy taki problem w Warszawie. Zaledwie tydzień temu, jeszcze pod koniec 2025 roku, doszło do poważnej awarii sieci ciepłowniczej na Szmulowiźnie. Jak informował wtedy radny Pragi-Północ Krzysztof Michalski, „pękła rura magistrali na wysokości Siedleckiej 34”, a naprawa wymagała odcięcia całego kwartału między Białostocką i Kijowską. TVP3 Warszawa podawało wówczas, że bez ciepłej wody i ogrzewania pozostawało aż 126 adresów, a usunięcie awarii zaplanowano dopiero na środowy wieczór.

Źródło: Miejski Reporter, TVP3 Warszawa

