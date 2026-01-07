Gorąca chmura spowiła centrum Warszawy. Wielka dziura na środku ulicy. Co się stało?!

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-01-07 7:36

Gorąca para i ogromna wyrwa w asfalcie w samym sercu Warszawy. We wtorkowy wieczór (6 stycznia) centrum stolicy zamieniło się w scenę jak z filmu katastroficznego. Na ul. Grzybowskiej pękła rura z gorącą wodą, a nad jezdnią pojawiła się gęsta chmura pary, która sparaliżowała ruch i postawiła służby na nogi.

Groźna awaria rury z gorącą wodą w Śródmieściu

Jak poinformował Miejski Reporter, do groźnej awarii doszło we wtorek, około godziny 22:30 na ul. Grzybowskiej, w rejonie al. Jana Pawła II w Śródmieściu. Pękła rura z gorącą wodą, a wyciek w bardzo krótkim czasie rozlał się na jezdnię i chodnik. Nad ulicą zaczęły unosić się kłęby gęstej pary, które znacząco ograniczały widoczność zarówno pieszym, jak i kierowcom.

Sytuacja była niezwykle niebezpieczna. W rejonie awarii powstała potężna wyrwa w nawierzchni. Według relacji z miejsca zdarzenia mogła ona kilka metrów średnicy i głębokości. To właśnie zapadnięty asfalt i rozlewająca się gorąca woda stanowiły największe zagrożenie dla osób znajdujących się w pobliżu.

Służby na miejscu awarii

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Pojawiło się kilka załóg policji, nadzór ruchu ZTM, zespół ratownictwa medycznego oraz pogotowie Veolii, które rozpoczęło działania związane z usuwaniem awarii.

Ruch w kierunku ul. Marszałkowskiej został całkowicie zablokowany. Utrudnienia objęły zarówno przejazd przez skrzyżowanie, jak i poruszanie się pieszych w bezpośrednim sąsiedztwie awarii. Na ten moment nie ma oficjalnych informacji, czy doszło do przerw w dostawach ciepłej wody do okolicznych budynków. Wiadomo jednak, że działania służb mogą potrwać nawet kilkanaście godzin.

To nie pierwszy taki incydent

To nie pierwszy taki problem w Warszawie. Zaledwie tydzień temu, jeszcze pod koniec 2025 roku, doszło do poważnej awarii sieci ciepłowniczej na Szmulowiźnie. Jak informował wtedy radny Pragi-Północ Krzysztof Michalski, „pękła rura magistrali na wysokości Siedleckiej 34”, a naprawa wymagała odcięcia całego kwartału między Białostocką i Kijowską. TVP3 Warszawa podawało wówczas, że bez ciepłej wody i ogrzewania pozostawało aż 126 adresów, a usunięcie awarii zaplanowano dopiero na środowy wieczór.

Źródło: Miejski Reporter, TVP3 Warszawa

Super Express Google News
Awaria wodociągowa na Grochowskiej. Gigantyczne utrudnienia na Pradze
Sonda
Czy byłeś świadkiem awarii wodociągowej?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

AWARIA WODOCIĄGÓW
UL GRZYBOWSKA