Cztery ciała w centrum Warszawy. Ofiary zostały zmasakrowane. Jest przełom

W opuszczonej kamienicy w Warszawie znaleziono cztery zmasakrowane ciała.

Prokuratura postawiła zarzuty dwóm mężczyznom, Andrijowi S. i Ionowi B., w związku z zabójstwami na Grzybowskiej.

Jeden z oskarżonych przyznał się do winy, ale co z drugim? Poznaj szczegóły zbrodni i dalsze losy śledztwa.

Zabójstwa na Woli. Jest akt oskarżenia

Do zbrodni doszło w 2024 r., w opuszczonej kamienicy przy ul. Grzybowskiej 71. Budynek był tymczasowym schronieniem dla osób w kryzysie bezdomności. Znaleziono w nim ciała czterech mężczyzn, każde w innym stopniu rozkładu. Sprawa zabójstw na Woli od początku budziła ogromne emocje. Śledczy po paru dniach od znalezienia zwłok poinformowali, że bez wątpienia doszło do zbrodni i podjęli intensywne działania, które doprowadziły do zatrzymania osób podejrzewanych o związek ze sprawą.

Teraz, prawie dwa lata od odkrycia zwłok, doszło do znaczącego przełomu - prokuratura skierowała do sądu pierwszy akt oskarżenia w sprawie. Dwaj mężczyźni - Andrij S. i Ion B. - usłyszeli zarzuty. Pierwszy odpowie za dwa zabójstwa, drugi za współudział w jednym z nich. Grozi im nawet dożywocie.

Jeden się przyznał, drugi zaprzecza

Andrij S. przyznał się do zabójstw i złożył wyjaśnienia częściowo potwierdzone dowodami. Do pierwszej zbrodni doszło na początku lutego 2024 r. po kłótni i spożyciu alkoholu - ofiara została pobita śmiertelnie przy użyciu niebezpiecznego narzędzia, a ciało ukryto. Drugie zabójstwo miało miejsce w nocy z 4 na 5 kwietnia 2024 r. – w wyniku sprzeczki pokrzywdzony doznał licznych obrażeń klatki piersiowej, złamań żeber i mostka, co doprowadziło do śmierci. Po zdarzeniu Andrij S. zabrał telefon ofiary.

Z drugim oskarżonym sprawa się komplikuje. Ion B. nie przyznał się do zarzutów, jego wyjaśnienia były sprzeczne z dowodami, zeznaniami świadków i wynikami badań genetycznych. Obaj mężczyźni zostali aresztowani.

Kolejni podejrzani

Śledztwo wciąż trwa. W sprawie status podejrzanych ma dziewięć osób, w tym Ivan R., zatrzymany w Niemczech i sprowadzony do Polski, podejrzany o brutalne pobicie kolejnego mężczyzny - ofiara zmarła po licznych obrażeniach, w tym złamaniach czaszki, żeber, uszkodzeniu nerki i śledziony.

Siedmioro podejrzanych - Paweł M., Viktoria V., Iryna S.–P., Tetiana K., Mykola R., Volodymyr H., Mateusz C. - usłyszało zarzuty niezawiadomienia o przestępstwie, a Maksym H. - udziału w bójce i pobiciu.