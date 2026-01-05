Cztery ciała w centrum Warszawy. Ofiary zostały zmasakrowane. Jest przełom

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
PAP
PAP
2026-01-05 16:56

Seria bezwzględnych zbrodni i liczni podejrzani z zarzutami. W kwietniu 2024 roku na jaw wyszły wstrząsające informacje o wydarzeniach mających miejsce w opuszczonej kamienicy przy ulicy Grzybowskiej 71 w Warszawie. Znaleziono tam zwłoki czterech mężczyzn. Prokuratura Okręgowa w Warszawie intensywnie prowadziła śledztwo w tej bulwersującej sprawie, a teraz, po prawie dwóch latach pracy, ogłoszono przełom: do sądu trafił pierwszy akt oskarżenia.

  • W opuszczonej kamienicy w Warszawie znaleziono cztery zmasakrowane ciała.
  • Prokuratura postawiła zarzuty dwóm mężczyznom, Andrijowi S. i Ionowi B., w związku z zabójstwami na Grzybowskiej.
  • Jeden z oskarżonych przyznał się do winy, ale co z drugim? Poznaj szczegóły zbrodni i dalsze losy śledztwa.

Zabójstwa na Woli. Jest akt oskarżenia

Do zbrodni doszło w 2024 r., w opuszczonej kamienicy przy ul. Grzybowskiej 71. Budynek był tymczasowym schronieniem dla osób w kryzysie bezdomności. Znaleziono w nim ciała czterech mężczyzn, każde w innym stopniu rozkładu. Sprawa zabójstw na Woli od początku budziła ogromne emocjeŚledczy po paru dniach od znalezienia zwłok poinformowali, że bez wątpienia doszło do zbrodni i podjęli intensywne działania, które doprowadziły do zatrzymania osób podejrzewanych o związek ze sprawą. 

Teraz, prawie dwa lata od odkrycia zwłok, doszło do znaczącego przełomu - prokuratura skierowała do sądu pierwszy akt oskarżenia w sprawie. Dwaj mężczyźni - Andrij S. i Ion B. - usłyszeli zarzuty. Pierwszy odpowie za dwa zabójstwa, drugi za współudział w jednym z nich. Grozi im nawet dożywocie.

Porachunki bezdomnych w Warszawie! Śledczy znaleźli cztery ciała w kamienicy. Pokój Zbrodni

Jeden się przyznał, drugi zaprzecza

Andrij S. przyznał się do zabójstw i złożył wyjaśnienia częściowo potwierdzone dowodami. Do pierwszej zbrodni doszło na początku lutego 2024 r. po kłótni i spożyciu alkoholu - ofiara została pobita śmiertelnie przy użyciu niebezpiecznego narzędzia, a ciało ukryto. Drugie zabójstwo miało miejsce w nocy z 4 na 5 kwietnia 2024 r. – w wyniku sprzeczki pokrzywdzony doznał licznych obrażeń klatki piersiowej, złamań żeber i mostka, co doprowadziło do śmierci. Po zdarzeniu Andrij S. zabrał telefon ofiary.

Z drugim oskarżonym sprawa się komplikuje. Ion B. nie przyznał się do zarzutów, jego wyjaśnienia były sprzeczne z dowodami, zeznaniami świadków i wynikami badań genetycznych. Obaj mężczyźni zostali aresztowani.

Kolejni podejrzani

Śledztwo wciąż trwa. W sprawie status podejrzanych ma dziewięć osób, w tym Ivan R., zatrzymany w Niemczech i sprowadzony do Polski, podejrzany o brutalne pobicie kolejnego mężczyzny - ofiara zmarła po licznych obrażeniach, w tym złamaniach czaszki, żeber, uszkodzeniu nerki i śledziony.

Siedmioro podejrzanych - Paweł M., Viktoria V., Iryna S.–P., Tetiana K., Mykola R., Volodymyr H., Mateusz C. - usłyszało zarzuty niezawiadomienia o przestępstwie, a Maksym H. - udziału w bójce i pobiciu.

Cztery ciała w kamienicy na Woli. Dwanaście osób z zarzutami. Wiemy co dalej z …
Ciała były zakopane na podwórku. Co się stało w kamienicy w Warszawie? Czy ciał może być więcej?
30 zdjęć
