Te ulice w Warszawie zostaną zamknięte na wakacje 2024. Poznaj nowe trasy autobusów i objazdy

Warszawa. Zamknięcie ul. Rakowieckiej i Puławskiej

W związku z budową nowej linii tramwajowej w Warszawie aż do końca wakacji 2024 r. zostaną zamknięte odcinki dwóch ruchliwych ulic na Mokotowie. W niedzielę, 16 czerwca, o godz. 22 dojdzie do zamknięcia Rakowieckiej od Puławskiej do Starościńskiej oraz jezdni ulicy Puławskiej od Goworka do Narbutta. Objazdy dla kierowców przygotowano ulicami: Stefana Batorego, Madalińskiego oraz al. Niepodległości. Zmianie ulegną również trasy autobusów. Czytaj dalej.

Zmiana tras autobusów na Mokotowie

"Zmienią się trasy autobusów pięciu linii. Autobusy linii: 119 (w kierunku Rakowiecka–Sanktuarium), 167 (w kierunku Stare Bemowo/Fort Radiowo), 168 (w kierunku Woronicza) skręcą z ulicy Goworka w prawo, w Puławską, a dalej pojadą ulicami Ludwika Waryńskiego i Stefana Batorego do swoich stałych tras. Natomiast autobusy 141 (w kierunku P+R Al. Krakowska) i 172 (w kierunku C.H. Blue City) pojadą przez pl. Unii Lubelskiej, ulice T. Boya-Żeleńskiego i L. Waryńskiego do Puławskiej i dalszych odcinków swoich tras.

Na ulicy Stefana Batorego będą tymczasowe przystanki: w kierunku alei Niepodległości – za skrzyżowaniem z Waryńskiego i przed skrzyżowaniem z aleją, a w przeciwną stronę – przy Wiśniowej." - przekazał urząd.

i Autor: UM Warszawa Warszawa, ul. Rakowiecka - zmiany w ruchu

i Autor: UM Warszawa Warszawa, ul. Puławska - zmiany w ruchu