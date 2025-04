Leśniczy dokonał makabrycznego odkrycia. Przy ciele były dokumenty. To zaginiony Mateusz?

Agresywny 38-latek znieważył policjantów w Szczecinku

Do zdarzenia doszło w miniony poniedziałek, 31 marca w Szczecinku. Policjanci zostali wezwani na interwencję z powodu zakłócania ciszy nocnej. Po przybyciu na miejsce, funkcjonariusze usłyszeli głośną muzykę dobiegającą z jednego z mieszkań.

Po wejściu do mieszkania policjanci otrzymali informację, że wielokrotnie prosili mężczyznę by ściszył muzykę, lecz ten nic sobie z tego nie robił. Gdy funkcjonariusze weszli do wskazanego pokoju, zastali tam mężczyznę, który zaatakował ich w wulgarny i obraźliwy sposób.

Groźby nożem i broń w mieszkaniu

Mundurowi szybko zauważyli, że 38-latek trzyma w dłoni nóż. W pokoju miał jeszcze więcej niebezpiecznych narzędzi. Na podłodze leżał m.in. kastet, maczeta i broń czarnoprochową.

- Pomimo poleceń, które wydawali policjanci mężczyzna nie chciał oddać im noża - tłumaczy asp. szt. Anna Matys ze szczecineckiej policji. - Mężczyzna trzymając nóż w dłoni wielokrotnie groził policjantom uszkodzeniem ciała i pozbawieniem ich życia. Prowadząc rozmowę z agresywnym i nie stosującym się do poleceń meżczyzną, policjanci wyczekali moment w którym wytrącili mu nóż z ręki a następnie go obezwładnili i doprowadzili do szczecineckiej jednostki.

Agresywny 38-latek nieustannie odgrażał się policjantom zmuszając ich w ten sposób do odstąpienia od podjętych czynności służbowych, w związku z czym został zatrzymany i noc spędził w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Następnego dnia zostały mu przedstawione zarzuty karne dotyczące znieważenia funkcjonariuszy policji oraz wywieranie wpływu na czynności urzędowe.

Za popełnione przestępstwa mężczyzna odpowie przed sądem. Grozi mu nawet do 3 lat za więziennymi murami.

