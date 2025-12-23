PILNE. Awaria w elektrowni atomowej w Szwecji. Wyłączono reaktor

Awaria w Elektrowni Atomowej Forsmark w Szwecji. Wyłączono reaktor pierwszy
Co się dzieje w Szwecji? Napływają stamtąd doniesienia, które mogą niepokoić. Jak podaje Aftonbladet, reaktor numer 1 w Elektrowni Atomowej w Forsmark w Szwecji został dziś, 23 grudnia rano wyłączony po wykryciu usterki. Firma Vattenfall zajmuje się usuwaniem awarii i ustalaniem jej źródła. Elektrownia w Forsmark znajduje się około sto kilometrów na północ od Sztokholmu i kilkadziesiąt kilometrów od Uppsali. Co wiadomo w tej chwili o awarii w Szwecji? Według szwedzkiego Aftonbladet o usterce Vattenfall poinformował o północy w nocy z 22 na 23 grudnia na swojej stronie internetowej, dodając, że trwają prace nad rozwiązaniem problemu. W elektrowni jądrowej znajdują się jeszcze reaktory Forsmark 2 i 3, które pracują normalnie. Zakład odpowiada za 14 proc. produkcji energii elektrycznej w Szwecji.
Elektrownia w Forsmark to miejsce z historią. To tu wykryto zagrożenie po katastrofie w Czarnobylu
Jakie jest tło awarii? Możliwe, że coś poszło nie tak podczas niedawnych prac konserwacyjnych prowadzonych na terenie elektrowni atomowej w Szwecji. Były prowadzone niemal przez sto dni i zakończyły się w zeszłym tygodniu. Nie wiadomo jeszcze, na czym dokładnie polega usterka, na szczęście brak również jakichkolwiek informacji o zagrożenia dla ludności. Warto wspomnieć, że to właśnmie system wykrywania promieniowania w Forsmark jako pierwszy poza ZSRR wykryły podwyższony poziom radiacji po katastrofie w Czarnobylu w kwietniu 1986 roku. To zmusiło władze Związku Radzieckiego do ujawnienia prawdy o katastrofie, choć początkowo chciały ją zatuszować.