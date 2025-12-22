Rafał B. rozpowszechniał pornografię z dziećmi i zwierzętami. Zaczepiał też małe dziewczynki!

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2025-12-22 10:23

45-letni Rafał B. stanie przed Sądem Rejonowym w Koszalinie pod zarzutem popełnienia siedmiu przestępstw dotyczących posiadania, rozpowszechniania i utrwalania treści pornograficznych z udziałem dzieci. Mężczyzna miał dopuszczać się obrzydliwych czynów na szkodę pięciu dziewczynek w wieku 11 i 8 lat. Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności.

Rozpowszechniał pornografię z dziećmi i zwierzętami. Zaczepiał też małe dziewczynki!

Śledztwo w tej sprawie prowadził prokurator okręgowy w Szczecinie. Ustalono, że do przestępstw miało dochodzić od 2019 roku do 23 października 2024 roku w Koszalinie.

Tysiące plików pornograficznych i wykorzystywanie dziewczynek

Jak podała prokuratura w komunikacie, Rafał B. miał uzyskać dostęp, posiadać i rozpowszechniać treści pornograficzne z udziałem małoletnich poniżej 15 lat oraz zwierząt. Mowa o kilkudziesięciu tysiącach plików! To jednak nie wszystko.

Prokuratura dowodzi, że mężczyzna prezentował czterem dziewczynkom wykonanie innej czynności seksualnej i utrwalał treści pornograficzne z udziałem dwóch innych małoletnich. Piątą dziewczynkę miał namówić do innej czynności seksualnej, utrwalić ją i prezentować jej wykonania. Co więcej, złożył tej małoletniej propozycję obcowania płciowego i chciał się z nią spotkać.

Wykorzystywał sieć i popularne aplikacje

Oskarżony, jak wynika z ustaleń śledztwa, dopuścił się zarzucanych mu przestępstw poprzez wykorzystanie sieci peer-to-peer oraz popularnych aplikacji do prowadzenia chatów internetowych. Pokrzywdzone dziewczynki, gdy miało dojść do przestępstwa na ich szkodę, miały po 11 i 8 lat.

Rafał B. przyznał się jedynie do posiadania zakazanych treści pornograficznych. Odmówił ustosunkowania się do pozostałych zarzutów i składania wyjaśnień.

Co grozi pedofilowi z Koszalina?

45-latek jest tymczasowo aresztowany. Nie był dotychczas karany sądownie. Grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności. Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w Koszalinie.

PROKURATURA
SĄD
ZARZUTY
PRZESTĘPSTWA
AKT OSKARŻENIA
DZIECI