Inwestycja za ponad 1,7 mld zł

To ostatni odcinek drogi ekspresowej S6 zrealizowany w województwie zachodniopomorskim. Nowa trasa połączyła dwa województwa: zachodniopomorskie i pomorskie.

– Ta droga łączy dwa województwa, stanowi ważny element rozwoju państwa – mówił wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec podczas briefingu zorganizowanego na otwieranej trasie.

Wiceminister Bukowiec podkreślił, że budowa odcinka S6 między Sianowem a Słupskiem kosztowała ponad 1,7 mld zł, z czego około 1 mld zł stanowiło dofinansowanie ze środków unijnych. Dzięki temu Polska może budować nowoczesne drogi, poprawiając komfort i bezpieczeństwo podróżowania.

Nowy odcinek S6, jak cała Trasa Kaszubska, "stanowi ważny element rozwoju państwa", łącząc oba województwa i poprawiając komunikację w północnej części kraju. Inwestycja ma również kluczowe znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa na drogach.

– Polska bierze udział w międzynarodowym programie „Wizja zero”, który ma do 2050 r. doprowadzić do sytuacji, by na polskich drogach nie ginęły żadne osoby. Staramy się to robić także poprzez poprawę infrastruktury – mówił Bukowiec. Dodał, że w tym roku odnotowano spadek ofiar na polskich drogach o 15 proc.

Kolejne inwestycje w drogi

W 2025 roku w Polsce oddano do użytku około 400 km dróg ekspresowych, autostrad i dróg klasy GP. Tylko w grudniu otwieranych jest 216 km takich tras, w tym odcinek S6 Sianów-Słupsk. We wtorek planowane jest otwarcie kolejnego fragmentu obwodnicy trójmiejskiej.

W Zachodniopomorskiem w realizacji jest 230 km dróg, a kolejne 100 km jest w przygotowaniu, w tym zachodnia obwodnica Szczecina z najdłuższym 5-kilometrowym tunelem pod rzeką.

S6 kluczowa dla rozwoju gospodarczego

Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka podkreślił, że S6 wzmacnia spójność obu województw, poprawia i skraca czas podróży. Ma również kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego w tej części Polski, gdzie znajdują się porty morskie, które nabierają większego znaczenia dla rozwoju morskiej energetyki.

Z kolei wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski wyraził nadzieję, że odcinek S6 między Słupskiem a miejscowością Bożepole Wielkie w Pomorskiem zostanie oddany do użytku latem 2026 roku. Wówczas drogą ekspresową będzie można przejechać z Gdańska do Szczecina. Na budowę całej trasy Polska uzyskała z UE ponad 4 mld zł.

Odcinek S6 między Sianowem a Sławnem wykonało konsorcjum Kobylarnia i Mirbud, natomiast wykonaniem odcinka Sławno-Słupsk zajęła się Stecol Corporation. W ramach 46-kilometrowej trasy S6 Sianów-Słupsk powstało osiem węzłów drogowych oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych II kategorii. Droga ekspresowa wyposażona została w nowoczesne urządzenia do zarządzania ruchem, urządzenia ochrony środowiska oraz elementy związane z bezpieczeństwem ruchu na drodze.

Quiz. Autostrady i drogi ekspresowe w Polsce Pytanie 1 z 10 Ile jest autostrad w Polsce? 4 6 10 Następne pytanie