Ostatni odcinek S6 w Zachodniopomorskiem oddany do użytku. Nowa ekspresówka połączyła dwa województwa

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2025-12-22 13:51

To dobra wiadomość dla kierowców. 46-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S6 Sianów-Słupsk został oddany do ruchu w poniedziałek, 22 grudnia, po godzinie 12:00. Nowa trasa łączy województwa zachodniopomorskie i pomorskie, znacząco poprawiając komunikację w regionie. To ważny krok w rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce.

Super Express Google News

Inwestycja za ponad 1,7 mld zł

To ostatni odcinek drogi ekspresowej S6 zrealizowany w województwie zachodniopomorskim. Nowa trasa połączyła dwa województwa: zachodniopomorskie i pomorskie.

– Ta droga łączy dwa województwa, stanowi ważny element rozwoju państwa – mówił wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec podczas briefingu zorganizowanego na otwieranej trasie.

Polecany artykuł:

Szokujące ceny paliw w Polsce. Znaleźliśmy benzynę po 5,18 zł! Wiemy, gdzie tak…

Wiceminister Bukowiec podkreślił, że budowa odcinka S6 między Sianowem a Słupskiem kosztowała ponad 1,7 mld zł, z czego około 1 mld zł stanowiło dofinansowanie ze środków unijnych. Dzięki temu Polska może budować nowoczesne drogi, poprawiając komfort i bezpieczeństwo podróżowania.

Nowy odcinek S6, jak cała Trasa Kaszubska, "stanowi ważny element rozwoju państwa", łącząc oba województwa i poprawiając komunikację w północnej części kraju. Inwestycja ma również kluczowe znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa na drogach.

– Polska bierze udział w międzynarodowym programie „Wizja zero”, który ma do 2050 r. doprowadzić do sytuacji, by na polskich drogach nie ginęły żadne osoby. Staramy się to robić także poprzez poprawę infrastruktury – mówił Bukowiec. Dodał, że w tym roku odnotowano spadek ofiar na polskich drogach o 15 proc.

Kolejne inwestycje w drogi

W 2025 roku w Polsce oddano do użytku około 400 km dróg ekspresowych, autostrad i dróg klasy GP. Tylko w grudniu otwieranych jest 216 km takich tras, w tym odcinek S6 Sianów-Słupsk. We wtorek planowane jest otwarcie kolejnego fragmentu obwodnicy trójmiejskiej.

W Zachodniopomorskiem w realizacji jest 230 km dróg, a kolejne 100 km jest w przygotowaniu, w tym zachodnia obwodnica Szczecina z najdłuższym 5-kilometrowym tunelem pod rzeką.

S6 kluczowa dla rozwoju gospodarczego

Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka podkreślił, że S6 wzmacnia spójność obu województw, poprawia i skraca czas podróży. Ma również kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego w tej części Polski, gdzie znajdują się porty morskie, które nabierają większego znaczenia dla rozwoju morskiej energetyki.

Z kolei wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski wyraził nadzieję, że odcinek S6 między Słupskiem a miejscowością Bożepole Wielkie w Pomorskiem zostanie oddany do użytku latem 2026 roku. Wówczas drogą ekspresową będzie można przejechać z Gdańska do Szczecina. Na budowę całej trasy Polska uzyskała z UE ponad 4 mld zł.

Odcinek S6 między Sianowem a Sławnem wykonało konsorcjum Kobylarnia i Mirbud, natomiast wykonaniem odcinka Sławno-Słupsk zajęła się Stecol Corporation. W ramach 46-kilometrowej trasy S6 Sianów-Słupsk powstało osiem węzłów drogowych oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych II kategorii. Droga ekspresowa wyposażona została w nowoczesne urządzenia do zarządzania ruchem, urządzenia ochrony środowiska oraz elementy związane z bezpieczeństwem ruchu na drodze.

Zachodniopomorskie/ Odcinek S6 Sianów-Słupsk oddany do ruchu
21 zdjęć

Polecany artykuł:

NIK miażdży miejskie inwestycje. Niegospodarność i błędy projektowe
Quiz. Autostrady i drogi ekspresowe w Polsce
Pytanie 1 z 10
Ile jest autostrad w Polsce?
Zdjęcie
Tak wygląda nowy wjazd do Szczecina
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DROGA S6
DROGA EKSPRESOWA
INWESTYCJE ZACHODNIOPOMORSKIE
GDDKIA