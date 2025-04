Załadował samochód na pakę i „zabezpieczył” go… butlami z gazem. Policjanci oniemieli

Co się dzieje?

Do zdarzenia doszło w miejscowości Solec, gdzie funkcjonariusze drogówki zwrócili uwagę na ciężarowego Mana, który na swojej pace przewoził Volkswagena Lupo. Już na pierwszy rzut oka sposób zabezpieczenia ładunku budził poważne wątpliwości. Samochód był transportowany w sposób zagrażający bezpieczeństwu, a „zabezpieczeniem” były… butle gazowe, umieszczone pod kołami przewożonego pojazdu.

Policjanci natychmiast zatrzymali kierującego do kontroli drogowej. Po sprawdzeniu w policyjnym systemie informacyjnym okazało się, że 47-latek nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami, a więc nie miał prawa znaleźć się za kierownicą ciężarówki. Mężczyzna otrzymał zakaz dalszej jazdy, a auto, którym podróżował 47-latek za pokwitowaniem zostało przekazane osobie przez niego wskazanej. Funkcjonariusze natomiast sporządzili dokumentację, która przekazana będzie do piaseczyńskiego sądu, który zadecyduje o wysokości kary.

Policja prosi o rozwagę i wyobraźnię podczas przewożenia aut. – Apelujemy do kierowców o rozwagę, stosowanie się do obowiązujących przepisów. Pamiętajmy – odpowiedzialność na drodze to podstawa bezpieczeństwa! – mówi podkom. Magdalena Gąsowska z policji w Piasecznie.