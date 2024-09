Kinga Zawodnik błyszczała na czerwonym dywanie. Wcześniej pokazała, jak sprytnie ukrywa krągłości!

No i stało się! Tak ocenili Dowbora z nową partnerką. Co na to Koroniewska?

Kinga Zawodnik jest w świetnej formie, dobrze o tym wie i bardzo cieszy się tym, jak wygląda. Operacja bariatryczna, w jej przypadku, okazała się doskonałą decyzją i zakończyła pełnym sukcesem. I nie tylko operacja, ale również cały proces związany z przygotowaniami do zabiegu przeprowadzanego na żołądku oraz to, co wydarzyło się już po nim i po hospitalizacji.

Zawodnik, która niedawno związana była z TVN-em, w programach stacji testowała gadżety odchudzające, diety i cudowne preparaty. Robiła to wszystko pod okiem kamer - ale sposoby na skróty nie działały. Podjęła więc odważną decyzję o zabiegu, którego celem było zmniejszenie żołądka i w efekcie utrata wagi. Kinga poszła pod nóż, ale to był zaledwie pierwszy krok. Po operacji musiała zadbać o właściwą dietę i zdrowy styl życia, ale dzięki zabiegowi szybko zobaczyła, że zmiany działają.

Zobacz także: Kinga Zawodnik pokazała brzuch po tym, jak zrzuciła 50 kg. "Obrzydliwe". Natychmiast zareagowała

Kinga Zawodnik rok po operacji bariatrycznej. Promienieje!

Od tamtego czasu minął rok, a Zawodnik ciągle chudnie. Póki co straciła ponad 50 kg i wygląda zupełnie inaczej niż przed 12 miesiącami. Mowa nie tylko o utraconych kilogramach. Gwiazda telewizji promienieje!

Ostatnio pojawiła się na imprezie ramówkowej TV Puls. W zielonej sukience z cekinami wyglądała zjawiskowo. Mniejszy rozmiar robił wrażenie, ale, bardziej niż smukła figura, uwagę zwracały radość i energia, którymi pała teraz Kinga Zawodnik.

Zobacz także: Kinga Zawodnik mocno schudła. To naprawdę ta sama osoba? Zdradziła, co stało się z jej ciałem

Wczoraj odbyła się jesienna ramówka Telewizji Puls. Powiem Wam, że już jest na antenie wiele niespodzianek, a będzie jeszcze więcej. Za chwilę zobaczycie mnie w nowym sezonie serialu "Lombard. Życie pod zastaw". O emisji dokładnie Was poinformuję, ale będzie to druga połowa września. Będzie to odcinek 'dramatyczny' z edukacyjnym przesłaniem. Dziękuję za zaproszenie i do zobaczenia - napisała w sieci Zawodnik.

Dodała zdjęcia i nagrania z czerwonego dywanu. WOW!

Kinga Zawodnik zdradziła, co robi, aby jej brzuch wyglądał smukło

Zawodnik nie ukrywa tego, że po odchudzaniu ma spory nadmiar skóry. Postanowiła szczerze o tym mówić i pokazywać ciało takim, jakie ono jest. Na jej instagramowym profilu nie brakuje zdjęć, które niektórych internautów wręcz szokują.

Zobacz także: Tak odchudzają się gwiazdy. Beata Tadla schudła 18 kg, a Maryla Rodowicz aż 20. Rekordzistka ponad 50 kg! Ujawniają swoje DIETY CUD!

Zawodnik odważnie odsłania krągłości, ale jednocześnie radzi, co robić, aby dobrze prezentować się w obcisłych sukienkach. Gwiazda telewizji w jednym z nagrań pokazała, że nosi bieliznę wyszczuplającą. Dzięki niej nadmiar skóry na brzuchu "znika", a ciało wydaje się dużo smuklejsze i pozbawione fałdek.

Zobacz więcej zdjęć. Kinga Zawodnik wygląda zupełnie inaczej niż kilka lat temu!

Kinga Zawodnik pokazała brzuch po tym, jak zrzuciła 50 kg. "Obrzydliwe". Natychmiast zareagowała Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.