To on jest wymarzonym reprezentantem Polski na Eurowizję 2026! Nie mówi "nie"

2026-01-01 21:53

Jaka nowina na przełomie roku! Miłośnicy konkursu już wybrali wymarzonego kandydata na Eurowizję 2026! Na Eurowizję 2026 zostało jeszcze kilka miesięcy, ale wśród fanów emocje sięgają zenitu już teraz. Choć Telewizja Polska dopiero przygotowuje się do ogłoszenia uczestników preselekcji, fani konkursu zdążyli już wskazać swojego wymarzonego reprezentanta. Co więcej, nie jest to nazwisko przypadkowe. Chodzi o artystę, który doskonale zna eurowizyjną scenę i ma na koncie jeden z najlepszych wyników Polski w historii konkursu!

Jubileuszowy, 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w dniach 12, 14 i 16 maja 2026 roku. Polska potwierdziła udział w wydarzeniu, a Telewizja Polska rozpoczęła proces wyboru reprezentanta. Artysta, który wystąpi w biało-czerwonych barwach, zostanie wyłoniony podczas koncertu preselekcyjnego. Lista uczestników ma zostać ogłoszona 14 stycznia. Na razie brak oficjalnych informacji, kto pojawi się w stawce, jednak w środowisku fanów od dawna trwa ożywiona dyskusja.

Kogo z Polski fani chcą zobaczyć na Eurowizji 2026?

Pod koniec 2025 roku ogłoszono wyniki dorocznego plebiscytu "Wymarzony reprezentant Polski na Eurowizji", organizowanego nieprzerwanie od 2014 roku. Najnowszą edycję fanowskiego głosowania współorganizowały portal Dziennik Eurowizyjny oraz Eurovibes. W plebiscycie udział wzięli miłośnicy konkursu, którzy wskazali artystę, jakiego najchętniej zobaczyliby na eurowizyjnej scenie w Wiedniu.

Tytuł "wymarzonego reprezentanta Polski" głosami fanów trafił do Michała Szpaka, reprezentanta Polski z 2016 roku. To właśnie on zdobył największe poparcie uczestników głosowania i został wskazany jako potencjalny następca Justyny Steczkowskiej. Drugie miejsce zajęła Sara James, laureatka poprzedniej edycji plebiscytu, natomiast trzecia pozycja przypadła Jannowi, który w 2023 roku zajął drugie miejsce w polskich preselekcjach.

Gwiazdor nie odmówi

Przypomnijmy, że Michał Szpak zapisał się w historii polskich startów na Eurowizji bardzo mocnym wynikiem. Podczas konkursu w 2016 roku jego utwór "Color of Your Life" zajął ósme miejsce w finale, a w głosowaniu widzów uplasował się aż na trzeciej pozycji. Do dziś pozostaje to trzeci najlepszy rezultat, jaki Polska osiągnęła w historii Eurowizji.

Sam artysta w ostatnich latach wielokrotnie podkreślał, że nie zamyka się na ponowny udział w konkursie. W zeszłym roku dał jednak do zrozumienia, że ewentualny powrót na eurowizyjną scenę widziałby raczej w formule wewnętrznego wyboru przez Telewizję Polską. Czy marzenie fanów stanie się rzeczywistością podczas jubileuszowej edycji w Wiedniu, pokażą najbliższe miesiące.

