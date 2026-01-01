Syn Górniak pokazał się z nową dziewczyną! O północy połączył ich namiętny pocałunek!

Allan Enso pojawił się na próbach Edyty Górniak oraz podczas sylwestrowej nocy w towarzystwie partnerki, z którą spędzał czas także na backstage’u. Para była widywana za kulisami, a ich bliskość nie umknęła uwadze wszystkich tam obecnych. Zakochani trzymali się razem, okazywali sobie czułość i wspierali się w trakcie intensywnych przygotowań do koncertu Edyty Górniak.

Syn Górniak pocałował ukochaną o północy

Potwierdzeniem ich relacji jest także fotografia opublikowana w mediach społecznościowych Allana. Na zdjęciu widać parę w czułym uścisku, uchwyconą tuż przy scenie, wśród sylwestrowej scenografii i tłumu bawiących się ludzi. Kadr jasno pokazuje, że emocje tej nocy były dla nich wyjątkowe i pełne bliskości. Allan pocałował ukochaną o północy i tak właśnie podpisał swoją fotkę:

PÓŁNOC

Nowa dziewczyna syna Edyty Górniak miała plakietkę, która wskazywała na jej przynależność do artystycznej ekipy. Allan i jego ukochana pojawiali się również w pobliżu mamy-gwiazdy, krocząc za nią podczas wydarzenia. Z tego wynika, że Edyta Górniak miała już okazję poznać wybrankę syna.

Kim jest nowa dziewczyna Allana?

Choć Allan Enso nie zdradza publicznie imienia ukochanej ani szczegółów relacji, coraz śmielej pokazuje się z nią na oficjalnych wydarzeniach. Sylwestrowa noc Polsatu w Toruniu była dla nich nie tylko muzycznym świętem, ale także chwilą, którą zdecydowali się przeżyć razem, bez ukrywania uczuć. I pokazać światu swoją miłość!

Totalna metamorfoza Edyty Górniak

Edyta Górniak niesamowicie zaskoczyła publiczność podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów Polsatu. Artystka pojawiła się na scenie w zupełnie nowej stylizacji, a jej metamorfoza zszokowała tłum widzów. Burza loków, wycieniowana grzywka oraz wyrazista stylizacja sprawiły, że występ wokalistki "pozamiatał" toruńską scenę!

Edyta Górniak wystąpiła w Polsacie o północy. To z tą gwiazdą widzowie witali nowy, 2026 rok!

Będę miała dwa wyjścia, ale szczególnie ważne będzie ten o północy. To jest wielki dla mnie przywilej, ale też ogromna odpowiedzialność

- mówiła gwiazda Wirtualnej Polsce na Tik Toku.

Stylizacja Edyty Górniak tylko wzmocniła efekt. Całość wyglądała odważnie, zaskakująco i do tego przepięknie - dokładnie tak, jak sam występ! A do tego szczęśliwy syn obok. Czego chcieć więcej w 2026 roku?

Sonda Zobaczysz film o życiu Edyty Górniak? Tak, to ciekawa historia Niezbyt mnie to interesuje