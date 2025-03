"Taniec z Gwiazdami". Już wiadomo, kto odpadł w 3. odcinku. Zaskoczenie! To nie miało się tak skończyć

"Taniec z Gwiazdami" od lat budzi emocje i słusznie! 3. odcinek 16. emocji kultowego już programu nie był tu wyjątkiem. Już na samym początku widzowie musieli pożegnać się z jedną z par.

W pojedynku, jaki odbył się między Magdaleną Narożną a Cezarym Trybańskim, przegrał ten ostatni. Uczestnik odpadł z dalszej rywalizacji o Kryształową Kulę, ale smutne miny jego kolegów i koleżanek z "Tańca z Gwiazdami" szybko zniknęły.

Zaczęła się bowiem latynoska impreza!

Niemiły incydent nie zakłócił imprezy, jaką zaplanowano na 3. odcinek 16 edycji "Tańca z Gwiazdami". Gdy widzowie dowiedzieli się, kto odpadł, a uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia i powiedzieli kilka słów, na parkiet wparowała błyszcząca srebrem Paulina Sykut-Jeżyna.

Prowadząca show zazwyczaj nie tańczy, ale czego się nie robi dla... dobrego show.

Następnie na parkiecie pojawili się uczestnicy. Ola Filipek i Wojciech Kucina zaprezentowali niezwykle zmysłową cza-czę do wielkiego hitu Shawna Mendesa i Camili Cabello "Seniorita". Tomasz Wolny i Daria Syta pokazali się w sensualnej rumbie do utworu "Besame Mucho". Magda Mołek i Michał Bartkiewicz dali popis w energetycznym kubańskim tańcu mambo, a Michał Barczak i Magda Tarnowska zatańczyli bachatę.

Ada Borek wystąpiła jako Krystyna w cha-cha-cha, natomiast Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke zatańczyli taniec wywodzący się z brazylijskiej lambady. Z kolei kizombę zaprezentowali Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska, którzy zachwycili zarówno jurorów, jak i publiczność. Dostali okrągłe 40 punktów!

Ten wyczyn udał się też kolejnej parze. Blanka i Mieszko Masłowski zaprezentowali niezwykle energetyczną sambę do "Livin la Vida Loca" i zakasowali konkurencję. Później widzowie zobaczyli Grażynę Szapołowską w zmysłowej rumbie z Janem Klimentem.

Na koniec Magda Narożna i Piotr Musiałkowski zatańczyli radosną sambę. Wcześniej, na samym początku odcinka, wygrali dogrywkę, dzięki czemu mieli okazję zaprezentować się w kolejnym tańcu.

Po tym, jak uczestnicy zaprezentowali się w swoich tańcach, tabela wyników - punktów od jurorów - prezentowała się następująco:

Na początku odcinka widzowie pożegnali Cezarego Trybańskiego i jego taneczną partnerkę, a na końcu odpadła para - Grażyna Szapołowska i Jan Kliment.

Przeżyłam wspaniały okres, wspaniały czas. Chciałam podziękować Jankowi, nauczył mnie wielu, wielu rzeczy, producentom i cudownej publiczności. Mam nadzieję, że dostanę jakąś dobrą rolę filmową i powrócę do swojego prawdziwego zawodu - powiedziała Szapołowska po ogłoszeniu werdyktu.

Kliment bardzo chwalił Szapołowską, która podczas treningów zachowywała się niczym prawdziwy zawodowiec - nie spóźniała się i ciężko ćwiczyła.

Grażyna i Jan to druga para, która pożegnała się dziś z programem. Dziękujemy za każde wspólne chwile i za to, że byliście częścią tej edycji! Do zobaczenia podczas finałowego odcinka - czytamy na facebookowym profilu "Tańca z Gwiazdami".