Michał Barczak wywołał ogromne emocje jeszcze przed rozpoczęciem show "Taniec z Gwiazdami". Aktor mierzył się z komentarzami, że nie jest tak znany, jak inne gwiazdy programu, oraz że nie powinien brać udziału w hicie Polsatu. Jakby tego było mało, przed rozpoczęciem emisji wyszło na jaw, że jest absolwentem szkoły baletowej i z pewnością będzie mieć większe szanse na wygraną w tanecznych zmaganiach. Po pierwszym odcinku "TzG", kiedy otrzymał 40 punktów, w sieci zawrzało. Internauci dalej pisali, że nie znają tej gwiazdy, a wysokie noty dostał tylko dlatego, że wcześniej uczył się baletu. Niedawno wyszło na jaw coś jeszcze. Okazuje się, że bardzo dobrze zna się z Anną Cieślak, która jest żoną Miszczaka! Czy to właśnie ona załatwiła mu pracę?

Michał Barczak i żona Edwarda Miszczaka poznali się w Teatrze 6.piętro. Internauci i fani show od razu to podłapali i zaczęli drążyć temat. W sprawie wypowiedział się również sam zainteresowany. W rozmowie z dziennikarzami jastrzabpost.pl odniósł się do plotek krążących po sieci.

To zaskakujące. W jaki sposób miałoby to wpływać na moje oceny? Dobrze? Jeżeli miałbym coś powiedzieć, to wydaje mi się, że zatańczyłem na tyle dobrze, że nie muszę być oceniany przez pryzmat tego, że znam kogoś przelotnie. Pracujemy w jednej instytucji. W najlepszym razie jesteśmy kolegami z pracami, widzimy się czasem na korytarzu - wyjawił aktor w trakcie rozmowy.