"Taniec z Gwiazdami". Maciej Kurzajewski z hukiem wyleciał! Grażyna Szapołowska nie mogła milczeć

Maciej Kurzajewski w programie "Taniec z Gwiazdami" miał zajść daleko, a nawet bardzo daleko. Tak przynajmniej przewidywała cześc jego fanów i ekspertów. Niestety jego przygoda z tanecznym show zakończyła się najszybciej, jak jest możliwe, czyli już po drugim odcinku. Para Maciej Kurzajewski - Lenka Klimentova z hukiem wyleciała z show jako pierwsza w tegorocznej edycji "Tańca z gwiazdami". Duet nie załapał się nawet do dogrywki. W niej powalczą pary Magda Narożna - Piotr Musiałkowski oraz Cezary Trybański - Iza Skierska. Nie pomogła nawet wspierająca ukochanego Kasia Cichopek, która dopingowała męża w króciutkiej sukieneczce i bucikach z cienkich paseczków. Smaczku całej sprawie dodaje to, że i Maciej Kurzajewski, i Kasia Cichopek są przecież prezenterami Polsatu. Jak widać, znajomości nie pomogły. Do dalszego etapu programu "Taniec z Gwiazdami" załapała się natomiast Grażyna Szapołowska, najstarsza uczestniczka show. Co ciekawe, jej tanecznym partnerem jest mąż Lenki od "Kurzaja", czyli Jan Kliment.

W rozmowie z "Super Expressem" słynna aktorka odniosła się odpadnięcia Macieja Kurzajewskiego i Lenki Klimentovej. Grażyna Szapołowska nie mogła milczeć i powiedziała, co naprawdę sądzi o prezenterze Polsatu i o żonie swojego partnera z "Tańca z Gwiazdami".

Tak, będzie nam brakować wszystkim i Maćka i Lenki. Ponieważ Lenka to jest wieczny uśmiech, cudowny, no i żona Janka. A Maciej jest profesjonalistą, który uczy nas trzymać się też w ryzach pewnych. Dużą wiedzę ma w sobie. To jest też bardzo interesujące

- stwierdziła aktorka w rozmowie z naszą dziennikarką Julitą Buczek. Mamy nadzieję, że te słowa poprawią nastrój Maciejowi Kurzajewskiemu po - delikatnie mówiąc - niezbyt udanym występie w programie "Taniec z Gwiazdami". Takie komplementy od samej Grażyny Szapołowskiej to w końcu nie byle co.

