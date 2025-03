"Taniec z Gwiazdami" 16. Nieznane tańce na parkiecie Polsatu - sensualny zouk i uwodzicielska kizomba!

Kizomba to zmysłowy taniec pochodzący z Angoli, który powstał w latach 80. jako połączenie tradycyjnego semby i muzyki zouk. Charakteryzuje się bliskim kontaktem partnerów, płynnymi, spokojnymi ruchami oraz subtelnym prowadzeniem. Muzyka kizomby jest wolna, melodyjna i pełna emocji, co sprawia, że taniec ten jest niezwykle uczuciowy i intymny. Popularność kizomby szybko rozprzestrzeniła się na Europę i świat, a jej różne style – w tym urban kiz – zyskały rzesze fanów. To taniec idealny dla osób, które cenią harmonię, elegancję i głębokie połączenie w tańcu.

Kizombę zaprezentowali Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska i zachwycili zarówno jurorów i publiczność.

Duszno, blisko, ciasno, I love you

- zachwycała się Iwona Pavlović.

Punktacja:

Rafał Maserak - 10

Ewa Kasprzyk - 10

Tomasz Wygoda - 10

Iwona Pavlović - 10

Razem 40 punktów.