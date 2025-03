Ela wraca do „Klanu”! Barbara Bursztynowicz znów pojawi się w serialu – scenarzyści znaleźli sposób

"Taniec z Gwiazdami" to program, który od lat cieszy się ogromną popularnością. Dla jednych jest okazją do odkrycia w sobie tanecznej pasji, dla innych bardzo trudnym wyzwaniem. Niektórym celebrytom, mimo starań, nie udało się zdobyć wysokich ocen od jury. Ich występy, choć pełne dobrej woli, często kończyły się surową krytyką. Zobaczcie, kto zapisał się w historii "TzG" jako jedna z najmniej utalentowanych tanecznie gwiazd.

Zobacz też: "Taniec z Gwiazdami". Kto dostaje najwięcej głosów od widzów? Jest zaskoczenie! SMS-y są wysyłane masowo

"Taniec z Gwiazdami" - oni nie nadają się do pląsów na parkiecie

Już od pierwszych sezonów zdarzały się pary, które nie potrafiły sprostać wymaganiom surowego jury. Jednym z przykładów są Steve Allen i Anna Głogowska, którzy z trudem odnajdowali się w rytmie i mieli problem z płynnością ruchów. Allen był pierwszą osobą w historii show, która za swój taniec otrzymała jeden punkt od jednego z jurorów.

Podobny los spotkał Paolo Cozzę i Kamilę Drezno - ich występy, choć pełne entuzjazmu, nie zachwycały precyzją. Jury nie szczędziło im krytycznych uwag, a niskie oceny mówiły same za siebie.

Iga Wyrwał i Łukasz Czarnecki również nie podbili parkietu. Brak wyczucia rytmu i niepewność ruchów sprawiły, że ich przygoda w programie zakończyła się bardzo szybko. Pojawiła się w trzech odcinkach show i za żaden taniec nie zgarnęła od jurorów nawet 20 punktów.

Zobacz też: Agnieszka Kaczorowska wyjawiła, kto wygra "Taniec z Gwiazdami". Już wszystko wie!

Kolejnym duetem, który nie zdołał osiągnąć sukcesu, byli Zbigniew Urbański i Izabela Janachowska. Ich tańce określano jako statyczne, a brak dynamiki nie pozwolił im długo utrzymać się w programie. Urbański w show wystąpił w jednym odcinku. Za swój taniec otrzymał tylko 13 punktów, w tym aż dwie jedynki od jurorów.

Mimo dużej charyzmy scenicznej Michał Szpak i Paulina Biernat nie byli w stanie przenieść swojej energii na parkiet. Ich układy taneczne często wypadały chaotycznie, co skutkowało bardzo niskimi ocenami.

Nieco zaskakującym uczestnikiem programu był Tomasz Zimoch, który wraz z Pauliną Biernat miał problem z opanowaniem choreografii. Ich występy nie zdobyły uznania, a dziennikarz sportowy raczej nie zapisał się w pamięci widzów jako utalentowany tancerz.

Również Jarosław Kret i Lenka Klimentova nie poradzili sobie najlepiej. Występy tej pary często były krytykowane za brak rytmu i ekspresji. Jarosław Kret odpadł już po dwóch tańcach.

Nie zabrakło także głośnych nazwisk, które mimo popularności nie zdobyły one wysokich not. Justyna Żyła i Tomasz Barański byli jednym z tych duetów, które od początku miały trudności na parkiecie. Ich tańce oceniano jako pozbawione płynności i emocji. Za jeden taniec otrzymała od wszystkich jurorów tylko 8 punktów.

Zobacz też: Agnieszka Kaczorowska wesoło hasa po lesie. Tak radzi sobie ze stresem

Nieco kontrowersyjnym uczestnikiem programu był Krzysztof Rutkowski, który w parze z Sylwią Madeńską nie zachwycił umiejętnościami. Ich występy często wywoływały uśmiech, ale niekoniecznie zachwyt. Słynny "detektyw bez licencji" odpadł w 2. odcinku.

Na liście najmniej udanych par znalazła się także Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel. Jej występy w "Tańcu z Gwiazdami" spotkały się z ostrą krytyką za brak precyzji i techniki. Ona i Marcin od początku dostawali bardzo słabe noty. Po jednym występie od wszystkich jurorów łącznie dostała tylko 7 punktów.

"Taniec z Gwiazdami" to zdecydowanie program nie dla wszystkich. Pozwala on jednak gwiazdom odkrywać w sobie nowe talenty. Nie wszystkim jednak dane jest zabłysnąć na parkiecie. Niektóre pary udowadniają, że sama popularność nie wystarczy, by oczarować jury i porwać publiczność.

Zobacz też: Marcin Hakiel i Dominika Serowska będą mieć własny program w telewizji?

Zobacz naszą galerię: Oto najgorsze pary w "Tańcu z Gwiazdami". Oni nie mieli kocich ruchów!

Sonda "Taniec z Gwiazdami". Komu kibicujesz w 16. edycji? Magda Mołek Maciej Kurzajewski Grażyna Szapołowska Filip Gurłacz Blanka Maria Jeleniewska Tomasz Wolny Magda Narożna Cezary Trybański Ola Filipek Michał Barczak Ada Borek

Grażyna Szapołowska odmładza się tańcem. W programie Polsatu czuje się świetnie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.